Як ФОПам сплачувати військовий збір і за що платити не треба. Пояснення податкової

Військовий збір у кожної групи ФОПа різний

У Державній податковій службі пояснили фізичним особам підприємцям (ФОП) 3 групи, які надходження оподатковуються, а які — ні. Ця група є платником військового збору.

Що треба знати:

ФОПи 3 групи платять податки, виходячи з суми доходу

Не усі надходження на ФОП оподатковуються

Деякі податки сплачуються раз на квартал — 3 місяці

Як зазначають у ДПСУ, згідно з Податковим кодексом України, платники єдиного податку третьої групи спрощеної системи є платниками військового збору. Наразі ставка цього податку становить 1% від доходів.

Об'єкт оподаткування військовим збором є:

Для ФОПів — доходи, отримані протягом звітного періоду в грошовій (готівковій/безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, окрім пасивних доходів (проценти, дивіденди, страхові виплати, гранти), а також з доходів від продажу власного рухомого або нерухомого майна.

Для юридичних осіб — будь-який дохід, отриманий впродовж звітного періоду, включаючи філії та представництва.

Для е-резидентів — сума коштів, що надійшла на рахунок такого платника у банку.

Що входить у доходи:

Вартість безоплатно отриманих товарів/послуг. Сюди входять подарунки, які не передбачають грошової компенсації чи повернення. Те, що передане на відповідальне зберігання підприємцю та використане ним.

Списана кредиторська заборгованість після спливу строку позовної давності (для платників ПДВ).

Сума отриманої винагороди повіреного (агента) за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами.

Для юридичних осіб це попередня оплата за товари/послуги, що була отримана до переходу на спрощену систему оподаткування.

Зауважимо, що доходом не вважається виплати з ПДВ (податку на додану вартість), кредити та поворотна фінансова допомога за останні 12 місяців, бюджетні кошти цільового призначення тощо.

Наразі в Україні діє третій звітний квартал 2025 року, період липень-вересень. Крайній строк сплати військового збору для 3 групи 19 листопада. У разі прострочки платежу до 30 діб, може нараховуватися штраф в розмірі 5% від суми несплати, понад 30 діб — 10% суми, згідно п. 124.1 ст. 124 Податкового кодексу.

Додамо, що за 9 місяців 2025 року в Україні було зареєстровано понад 225 тис. нових ФОПів і закрито 120 тисяч. Загальна чисельність фізосіб-підприємців сягнула 1,77 млн.

