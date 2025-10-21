Як ФОПам сплачувати військовий збір і за що платити не треба. Пояснення податкової
Військовий збір у кожної групи ФОПа різний
У Державній податковій службі пояснили фізичним особам підприємцям (ФОП) 3 групи, які надходження оподатковуються, а які — ні. Ця група є платником військового збору.
Що треба знати:
- ФОПи 3 групи платять податки, виходячи з суми доходу
- Не усі надходження на ФОП оподатковуються
- Деякі податки сплачуються раз на квартал — 3 місяці
Як зазначають у ДПСУ, згідно з Податковим кодексом України, платники єдиного податку третьої групи спрощеної системи є платниками військового збору. Наразі ставка цього податку становить 1% від доходів.
Об'єкт оподаткування військовим збором є:
- Для ФОПів — доходи, отримані протягом звітного періоду в грошовій (готівковій/безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, окрім пасивних доходів (проценти, дивіденди, страхові виплати, гранти), а також з доходів від продажу власного рухомого або нерухомого майна.
- Для юридичних осіб — будь-який дохід, отриманий впродовж звітного періоду, включаючи філії та представництва.
- Для е-резидентів — сума коштів, що надійшла на рахунок такого платника у банку.
Що входить у доходи:
- Вартість безоплатно отриманих товарів/послуг. Сюди входять подарунки, які не передбачають грошової компенсації чи повернення. Те, що передане на відповідальне зберігання підприємцю та використане ним.
- Списана кредиторська заборгованість після спливу строку позовної давності (для платників ПДВ).
- Сума отриманої винагороди повіреного (агента) за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами.
- Для юридичних осіб це попередня оплата за товари/послуги, що була отримана до переходу на спрощену систему оподаткування.
Зауважимо, що доходом не вважається виплати з ПДВ (податку на додану вартість), кредити та поворотна фінансова допомога за останні 12 місяців, бюджетні кошти цільового призначення тощо.
Наразі в Україні діє третій звітний квартал 2025 року, період липень-вересень. Крайній строк сплати військового збору для 3 групи 19 листопада. У разі прострочки платежу до 30 діб, може нараховуватися штраф в розмірі 5% від суми несплати, понад 30 діб — 10% суми, згідно п. 124.1 ст. 124 Податкового кодексу.
Додамо, що за 9 місяців 2025 року в Україні було зареєстровано понад 225 тис. нових ФОПів і закрито 120 тисяч. Загальна чисельність фізосіб-підприємців сягнула 1,77 млн.
