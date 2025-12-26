ФОПам готують податковий нокаут: інтерв'ю з нардепкою про тих, хто не переживе ПДВ 20%

Чому законопроєкт про ПДВ може відправити тисячі ФОПів у тінь, пояснює експертка

Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який змусить ФОПів з доходом понад мільйон гривень сплачувати 20% ПДВ з 1 січня 2027 року. Ініціатива викликала хвилю обурення серед експертів та представників малого бізнесу, які вже зараз балансують на межі виживання через війну.

"Телеграф" з'ясовував, чому цей законопроєкт може стати катастрофою для української економіки та чому держава обрала шлях, який б'є не по схемах, а по чесних підприємцях.

Як держава штовхає мікробізнес до самознищення

Законопроєкт передбачає обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ для всіх ФОПів, чий дохід за останні 12 місяців перевищить мільйон гривень. На перший погляд цифра здається непоганою, але народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко попереджає про серйозні наслідки такого рішення. Деталі законопроєкту вона розповіла у бліцінтерв'ю "Телеграфу".

Галина Васильченко

– Чи не спричинить це більшу кількість дрібних ФОПів, яких будуть одразу закривати, коли сума доходу підходитиме до мільйона?

– Якщо обов'язковий ПДВ для ФОПів на спрощеній системі запроваджувати з порогом 1 млн грн без перехідного періоду й спеціальних правил, значна частина дрібних підприємців справді припинить діяльність або буде дробитися, щоб не переходити на ПДВ. Саме тому мова має йти не про механічне зниження порогу, а навпаки — про вищий спеціальний поріг для мікробізнесу та поетапні, продумані рішення.

Проблема полягає в тому, що поріг встановлений однаково для всіх, без урахування специфіки бізнесу. Підприємець, який веде невеличку крамницю в селі, та власник онлайн-магазину з великим оборотом опиняться в однаковій ситуації. Для першого дохід у мільйон може бути межею рентабельності, а додаткові 20% податку та складне адміністрування просто знищать справу.\

2024 рік побив рекорд з закриття ФОПів: чому нова ініціатива може посилити катастрофу

Минулого року Україна зіткнулася з безпрецедентною хвилею закриття підприємств. Війна, падіння купівельної спроможності населення та зростання податкового тиску змусили тисячі підприємців згорнути свій бізнес. Нова ініціатива може лише погіршити ситуацію.

– Чи не спричинить масового закриття ФОПів і збільшення роботи в тіні?

– Нагадую, що спрощена система оподаткування була запроваджена для того, щоб малий бізнес вийшов із тіні. Тепер, коли хочуть запровадити ПДВ, додається не лише 20% податку, а й складне адміністрування, яке потягне додаткові витрати, що є критично для дрібного підприємця. Хтось обере працювати "по-сірому", щоб не перевищувати суму доходу в 1 мільйон. Також будуть і ті, хто не зможе вести бізнес, бо це стане просто невигідно — відповідно вони закриються. Замість детінізації це може зменшити ділову активність, особливо у громадах, які постраждають від закриття ФОПів.

Благі наміри, але провальна реалізація: чому законопроєкт вдарить не по тих, по кому треба

Міністерство фінансів обґрунтовує законопроєкт потребою боротьби з тіньовими схемами та дробленням бізнесу. На папері це виглядає логічно, але на практиці ситуація зовсім інша.

– Які є позитивні сторони законопроєкту, крім наповнення держскарбниці, і негативні?

– Ініціатори зазначають, що мета законопроєкту – боротьба із дробленням ФОПів, тіньовими схемами, в тому числі і на митниці, зменшення зловживань, коли маскують найману працю. Це справді позитивна мета. Але те, як виглядає цей законопроєкт станом на зараз, зовсім не відповідає меті. Уряд обрав простий шлях, який вдарить по дрібних підприємцях, а на великі мережі майже не вплине. Адже вони мають засоби, щоб оплатити бухгалтера, юриста і так далі. Тож "схеми" продовжать діяти.

Парадокс полягає в тому, що великі гравці, які справді використовують схеми з дробленням, без проблем адаптуються до нових правил. У них є ресурси на штат бухгалтерів, юристів та консультантів. А от дрібний підприємець, який веде чесний бізнес, опиниться перед вибором: або закриватися, або витрачати значну частину прибутку на податки та адміністрування.

– Чи існує альтернатива такому підходу?

Якби держава запропонувала різні пороги для різних видів діяльності, передбачила перехідний період та спростила адміністрування, законопроєкт міг би працювати. Але зараз уряд обрав найлегший варіант, який принесе більше проблем, ніж користі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, хто може торгувати без оформлення ФОПа. У разі дотримання цих вимог, держава не вбачатиме у ваших діях незаконну підприємницьку діяльність.