Що буде з пенсіями і чи запровадять ПДВ для ФОПів – економіст про держбюджет на 2026 рік

Експерт розповів, що є найбільшим ризиком у головному фінансовому документі країни

Після тривалих суперечок та кількох спроб Верховна Рада все ж таки прийняла державний бюджет на 2026 рік — документ, який став однією з найбільш проблематичних за останні роки через кількість розбіжностей та відмінностей позицій депутатів.

У коментарі "Телеграфу" фінансовий експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса оцінив ключові припущення, закладені у бюджеті-2026, та їх потенційний вплив на економіку. Він пояснив, які макропрогнози виглядають уразливими та чи загрожують українцям затримки виплат.

— Бюджет 2026 року збудовано на досить оптимістичних макропрогнозах. Чи є серед них такі, які можна назвати вразливими?

— Не знаю, все виглядає досить нормально.

— А щодо дефіциту? Україна ніколи не мала такого розриву між доходами та видатками – непокритий дефіцит оцінюється у 60 мільярдів доларів. Які є джерела покриття?

— Джерела покриття – це зовнішня допомога. План "А" тут – репараційний кредит, план "Б" – щось, що вигадає Єврокомісія замість плану "А". Але це проблема на більшому рівні, Україна на неї не впливає. Сергій Фурса

Сергій Фурса/Facebook-сторінка

— Чи можуть виникнути затримки з пенсіями та соціальними виплатами?

— Не можуть.

— А якщо говорити про запровадження ПДВ для ФОП (ФОП) із доходом понад 1 млн грн, наскільки воно реалістичне та як вплине на малий та середній бізнес?

— По-перше, це не стосується 26-го року. Це має бути з 27-го.

По-друге, це дуже потрібна історія, її треба робити. Вона нормальний бізнес не торкнеться. Щодо того, навіщо це робити – у нас зараз величезний внутрішній офшор, який стимулює і контрабанду, і скручування з ПДВ.

І це все забезпечується такими можливостями, які мають велика частина бізнесу, а саме – не платити ПДВ. Тому це дуже потрібне. Просто треба зрозуміти, що це вплине з 27-го року та на бюджет 26-го жодним чином не впливає.

— Також у бюджеті прописано прогнозований середньорічний курс близько 45 грн за долар. Чекаємо на якесь зростання цін, інфляцію?

— Курс, прописаний у бюджеті, ні на що не впливає, бо це просто прогноз. Чи буде він таким, чи ні – ніхто не знає.

Зараз ми бачимо, що волатильність валютного курсу є мінімальною, Нацбанк курс тримає, і те, що було прописано в бюджеті цього року, не виправдалося. Тому не варто звертати увагу на курси, які прописані у бюджеті та наступного року.

— І останнє питання: чи є в цьому бюджеті якісь ризики, фактори для економіки, які можуть бути небезпечними для нас?

— Ні, це звичайний бюджет. Ось який можемо зробити такий і є. Так, там є дещиця популізму, але пропорційно воно ні на що не впливає, бо суми смішні порівняно з тими потребами, бюджетами та дефіцитом, який у нас є. Краще було б без популізму? Краще, але суттєво це на картину не вплинуло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 1 грудня в Україні розпочалася друга хвиля виплат допомоги у рамках програми "Зимова підтримка". На понеділок близько 14 мільйонів українців вже подали заявки на отримання коштів.