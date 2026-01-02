Дві області України перейменують: якими будуть нові назви

Для одного з регіонів розглядається два варіанти назви

В Україні хочуть перейменувати дві області. Це пов’язано з тим, що їхні центри отримали інші назви ще кілька років тому.

Про це пише РадіоТрек.

Йдеться про Дніпропетровську та Кіровоградську області, які досі носять радянські назви – на честь Петровського та Кірова. Обласні центри вже давно перейменовані: Дніпропетровськ у 2016 році став Дніпром, Кіровоград того ж року став Кропивницьким.

Тепер же влада хоче змінити і назви самих областей:

Кіровоградську область у Кропивницьку;

А для Дніпропетровської області розглядають варіанти – Дніпровська чи Січеславська.

Однак, як зазначає видання, зміни можливі лише після завершення воєнного стану, бо це потребує змін до Конституції.

