Две области Украины переименуют: какими будут новые названия

Для одного из регионов рассматривается два варианта названия

В Украине хотят переименовать две области. Это связано с тем, что их центры получили другие название еще несколько лет назад.

Об этом пишет РадиоТрек.

Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях, которые до сих пор носят советские названия – в честь Петровского и Кирова. Областные центры уже давно переименованы: Днепропетровск в 2016 стал Днепром, Кировоград в том же году стал Кропивницким.

Теперь же власти хотят изменить и названия самих областей:

Кировоградскую область в Кропивницкую;

А для Днепропетровской области рассматривают варианты — Днепровская или Сечеславская.

Однако, как отмечает издание, изменения возможны только после завершения военного положения, потому что это требует изменений в Конституцию.

