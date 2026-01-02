У Черкаси йде найхолодніший день січня: коли чекати на похолодання

Морози не затриматися на довго

Найхолодніший день січня у Черкасах може пройти вже найближчим часом. Стовпчики термометрів у цей час, ймовірно, опустяться ближче до -10 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними фахівців сервісу meteo.ua, 9 січня Черкаси може накрити короткочасне похолодання. Температура повітря у цей день може бути на рівні -3-10 градусів. Такі показники, за прогнозом, ймовірно, стануть найнижчими за січень.

Похолодання також прогнозують і синоптики з meteofor. Синоптики вважають, що 9 січня стовпчики термометрів можуть опуститися до -4-8 градусів. Однак, згідно з розрахунками цих фахівців, похолодання може торкнутися ще й 10 числа -4-9 градусів. Можливий невеликий сніг.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

