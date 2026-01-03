Відключень стало менше. Які графіки діють по Україні 3 січня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у суботу, 3 січня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
- 1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00
- 3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 21:00-24:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
- 6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-22:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Запорізька область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 22:30;
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00;
- 2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
- 4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 4.2: 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 04:00, 18:00 – 23:00;
- 5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 6.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00;
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.
Кіровоградська область
Черкаська область
- 1.1 16:00 — 19:00
- 1.2 16:00 — 18:00
- 2.1 16:00 — 18:00
- 2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
- 3.1 14:00 — 16:00
- 3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 4.2 12:00 — 14:00
- 5.1 10:00 — 12:00
- 5.2 10:00 — 12:00
- 6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
- 6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
Чернігівська область
Дніпропетровська область
Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з відключеннями світла при морозах -10, які накриють Україну вже 9 січня.