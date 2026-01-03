Відключень стало менше. Які графіки діють по Україні 3 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у суботу, 3 січня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Київ

Графіки відключень у Києві 3 січня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 3 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 3 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 3 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 3 січня

Харківська область

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-22:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 22:30;

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00;

2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;

4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

4.2: 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

5.1: 00:00 – 04:00, 18:00 – 23:00;

5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

6.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00;

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 3 січня

Черкаська область

1.1 16:00 — 19:00

1.2 16:00 — 18:00

2.1 16:00 — 18:00

2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

3.1 14:00 — 16:00

3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00

5.1 10:00 — 12:00

5.2 10:00 — 12:00

6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 3 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 3 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з відключеннями світла при морозах -10, які накриють Україну вже 9 січня.