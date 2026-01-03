Укр

Отключений стало меньше. Какие графики действуют по Украине 3 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в субботу, 3 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Киевская область

Житомирская область

Сумская область

Полтавская область

Харьковская область

  • 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 08:00–10:30; 14:00–21:00
  • 3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
  • 3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
  • 4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
  • 4.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 21:00-24:00
  • 5.1 14:00-17:30
  • 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
  • 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
  • 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Запорожская область

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 22:30;
  • 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00;
  • 2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
  • 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
  • 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
  • 4.2: 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
  • 5.1: 00:00 – 04:00, 18:00 – 23:00;
  • 5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 6.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00;
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

Кировоградская область

Черкасская область

  • 1.1 16:00 — 19:00
  • 1.2 16:00 — 18:00
  • 2.1 16:00 — 18:00
  • 2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
  • 3.1 14:00 — 16:00
  • 3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
  • 4.2 12:00 — 14:00
  • 5.1 10:00 — 12:00
  • 5.2 10:00 — 12:00
  • 6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
  • 6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Черниговская область

Днепропетровская область

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с отключениями света при морозах -10, которые накроют Украину уже 9 января.

