Отключений стало меньше. Какие графики действуют по Украине 3 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в субботу, 3 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
- 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.2 08:00–10:30; 14:00–21:00
- 3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
- 3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 21:00-24:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
- 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 18:00 – 22:30;
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00;
- 2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;
- 4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 4.2: 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 04:00, 18:00 – 23:00;
- 5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 6.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00;
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.
Кировоградская область
Черкасская область
- 1.1 16:00 — 19:00
- 1.2 16:00 — 18:00
- 2.1 16:00 — 18:00
- 2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
- 3.1 14:00 — 16:00
- 3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 4.2 12:00 — 14:00
- 5.1 10:00 — 12:00
- 5.2 10:00 — 12:00
- 6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
- 6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
Черниговская область
Днепропетровская область
