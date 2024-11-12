Народила йому п’ятьох дітей і залишається в тіні: як виглядає дружина Віктора Орбана і що про неї відомо

Віктор Орбан та його дружина практично ровесники, а познайомилися вони в університеті

Віктор Орбан уже багато років прем’єр-міністр Угорщини та голова партії "Фідес". Його політична кар’єра почалася наприкінці 80-х, він досі залишається при владі у своїй країні і відомий своїми симпатіями до Путіна та Росії. При цьому мало хто знає про особисте життя угорського прем’єра.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину Віктора Орбана Аніко Леваї, яка народила йому п’ятьох дітей.

Віктор Орбан та Аніко Леваї. Фото: Getty Images

Дружина Віктора Орбана — що про неї відомо

Віктор Орбан народився 31 травня 1963 року у місті Секешфехервар в Угорщині, зараз йому 61 рік. Після закінчення школи та служби в армії він вступив на юридичний факультет Будапештського університету. І саме там зустрів свою обраницю.

Дружину угорського прем’єра Віктора Орбана звуть Аніко Леваї. Вони познайомилися під час навчання в університеті, адже були однокурсниками. Одружилися Віктор та Аніко у 1986 році, коли обом було по 23 роки. А в період з 1989 по 2004 рік у подружжя народилося п’ятеро дітей: чотири дочки та син.

Сім’я Віктора Орбана. Фото: Getty Images

Відомо, що Аніко Леваї з 2010 року є членом редколегії гастрономічного журналу Magyar Konyha. Також відомо, що дружина Орбана тривалий час працювала юристом у Міжнародній дитячій службі порятунку.

Аніко Леваї. Фото: Getty Images

Примітно, що Аніко Леваї бере участь у різних благодійних акціях та здійснює самостійні візити до інших країн. Так, у 2015 році дружина прем’єра приїхала до українського Закарпаття, де мешкає багато угорців, і відкрила там представництво угорського гуманітарного фонду.

Віктор Орбан та Аніко Леваї. Фото: Getty Images

Цікавий факт — Віктор Орбан та його дружина Аніко Леваї різного віросповідання. Він виховувався в консервативній протестантській сім’ї і відвідує Угорську реформаторську церкву, що належить до кальвіністського напрямку, а вона вважає себе католичкою. При цьому діти подружжя виховувалися у католицьких традиціях.

Віктор Орбан та Аніко Леваї. Фото: Getty Images

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