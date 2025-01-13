"Не мажори": все головне про історію з підлітками на дорозі у Києві

Поліція розкрила деталі історії

В Україні днями стався гучний скандал із підлітками, які перекрили рух у Києві та записували відео під російську музику. У поліції після цього дали розгорнутий коментар.

В ефірі єдиного марафону речник Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла, що у двох із шести фігурантів були проведені обшуки. У ході обшуків було знайдено травматичний та пневматичний пістолети, патрони, страйкбольна граната, ніж та кастет.

За її словами, правоохоронці розпочали розслідування за статтями про зберігання зброї та про виправдання збройної агресії РФ. Гірдвіліс також спростувала інформацію про те, що поліція супроводжувала підлітків, а також додала, що затор утворився випадково і "на хвилину-дві".

Щодо батьків, то батько одного з них є колишнім чиновником, але нині він пенсіонер.

"Інші батьки — це працівники приватного бізнесу, навчальних закладів, держслужбовців. Якихось там великих доходів, або інформація, що це нібито мажори — не знаходить свого підтвердження", — додала вона.

Варто зазначити, що інцидент стався 10 січня, після чого у деяких ЗМІ повідомили, що серед учасників помітили блогера Андрія Драгана. Сам він після цього у своєму Instagram повідомив, що має намір дати коментар, проте до цього часу повідомлення були видалені.

Відомо також, що блогер наприкінці червня 2024 року вже був фігурантом скандалу із виконанням російських пісень у громадських місцях. Після цього йому дали рік пробаційного нагляду.

Варто зазначити, що у його соцмережах є багато фотографій зі зброєю та автомобілями. Однак по них не зрозуміло, кому вони належать.

Примітно, що в останньому повідомленні він начебто попросив політичного притулку у Євросоюзу.

У ЗМІ також згадувалося, що ще одним фігурантом справи був син нардепа від колишньої "Опозиційної платформи — за життя" (ОПЗЖ) Дмитра Ісаєнка. Втім, сам Ісаєнко пізніше повідомив, що не має сина, а має доньку.

Як повідомлялося раніше, у столиці 10 січня розгулювала компанія підлітків, які зухвало поводилися. Молоді люди перекривали рух вулицями міста, щоб покурити. При цьому вони не реагували на зауваження перехожих. Компанія також демонстративно зняла відео під російську музику, проїжджаючи біля Газону національної пам’яті на Майдані Незалежності.