У Києві затримали блогера з "оточення Тищенка" (ексклюзивні фото, відео)

Юнак запевняє, що зі спільного у них із Тищенком — лише бажання боротися із незаконними call-центрами

У Києві, в п'ятницю, 28 червня, співробітники СБУ затримали на Позняках столичного блогера Андрія Драгана. У соцмережах 16-річного молодика називають "золотим хлопчиком" та вважають наближеним до народного депутата Миколи Тищенка. Нагадаємо, нардепа не так давно відправили під домашній арешт після скандалу із побиттям військового у Дніпрі.

Як стало відомо "Телеграфу", після затримання Драгана доправили до Дарницького райвідділку поліції для надання пояснень. За нашими даними, хлопця підозрюють в ображанні бійців ЗСУ. Ця образа начебто стосується відео, поширеного у соцмережах, де одним із фігурантів був саме Андрій Драган.

Після кількагодинного допиту юнака відпустили. До відділку він приходив разом зі своєю матір'ю, яка надала кореспонденту "Телеграфу" дозвіл поспілкуватися із неповнолітнім сином.

Андрій пояснив, що кілька років тому записував відео із пародією на пісню одного із російських пропутінських співаків, однак так його нікуди і не виклав. Зараз цей запис вигулькнув у соцмережах, що і розцінили як спробу образи у бік українських військовослужбовців. Хлопець пообіцяв записати відео з вибаченнями та запевнив, що ніяких зв'язків із РФ не має.

Андрій Драган виходить із поліції разом із мамою

Також Андрій Драган прокоментував "Телеграфу" інформацію про ймовірні зв'язки з нардепом Миколою Тищенком.

"До Миколи Миколайовича я не маю жодного відношення. Я допомагав Андрію Димитруку й іншим, я писав заяви на голову СБУ щодо так званих шахрайських офісів та ботоферм, які працюють на користь держави-агресора сьогодні. Так, я публікував дані про ці офіси і писав заяви до СБУ. У нас одна ідеологія, можна так сказати, із Миколою Миколайовичем", — зазначив блогер.

На його думку, зараз на Тищенка чиниться тиск суспільства та журналістів, однак нардеп, впевнений Драган, націлений лише на допомогу Україні.

Слід додати, що у соцмережах про 16-річного Андрія Драгана справді розповідають багато цікавого. Йому приписують володіння дорогими авто та годинниками, порушення правил дорожнього руху на дорогах столиці, наявність приватної охорони та зв'язки із політичною та бізнесовою елітою України. Сам хлопець будь-які порушення закону зі свого боку заперечує.

Нагадаємо, що розкішне життя досить характерне для народного депутата Миколи Тищенка та його "почту". Так, під час обшуків у самого політика було знайдено чимало іноземної валюти кешем і дорогоцінний наручний годинник. Згодом стало відомо, яку саме суму виявили правоохоронці вдома у Тищенка. І немов цих обговорень було замало, нардеп ще й прибув до суду у брендовій футболці.