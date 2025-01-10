Підлітки перекривають дороги в Києві та знімають відео під російську музику на Майдані

Хлопці ведуть розгульний спосіб життя

У Києві розгулює компанія неповнолітніх хлопців, які зухвало себе поводять. Молоді люди дозволяють собі перекривати рух на вулицях міста, щоб покурити.

Про це повідомив журналіст Денис Кошельник. Окрім порушення правил дорожнього руху, хлопці не реагують на зауваження прохожих.

За його словами, компанія також демонстративно знімає відео під російську музику. Нещодавно парубки записали ролик під пісню російського виконавця проїжджаючи біля Газону національної памʼяті на Майдані Незалежності.

Також неповнолітні публічно фотографуються зі зброєю та ведуть розгульний спосіб життя, зазначає Кошельник. Хлопці їздять на дорогих авто та діляться своїм розкішним життям у мережі.

Найбільше здивування у журналіста викликало те, що ці молоді люди користуються послугами супроводу правоохоронців.

"Хотів поцікавитись у правоохоронних органів, як так, а потім побачив, що саме ці правоохоронні органи надають їм послуги супроводу", — пише Кошельник.

Хлопці знімають на відео, як їх ніби супроводжують співробітники поліції. Ці ролики неповнолітні публікують у своїх соцмережах.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася масова бійка у сауні. За попередньою інформацією, причиною стало те, що цивільний чоловік напав на дружину військовослужбовця.