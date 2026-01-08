Все залежить від складу сім'ї: які пенсіонери отримають надбавку

Кошти нараховуються додатково до пенсій за віком, інвалідністю або за вислугу років

Деякі українці отримають надбавку до пенсії у 2026 році. Однак для цього необхідно підпадати під певні критерії.

Про це розповіли на сайті Білоцерківської міської ради.

Йдеться про виплати, передбачені для громадян пенсійного віку, які не працюють та утримують неповнолітніх дітей чи онуків.

Який розмір надбавки у 2026 році

Непрацюючим громадянам пенсійного віку, які утримують дітей віком до 18 років, передбачено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Доплата нараховується до пенсій за віком, інвалідністю або за вислугу років, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як оформити виплату у 2026 році

Для отримання цієї надбавки пенсіонеру необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання. Разом із заявою встановленого зразка слід подати:

трудову книгу;

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини;

довідку, що підтверджує факт перебування дитини на утриманні.

