Все зависит от состава семьи: какие пенсионеры получат надбавку

Средства начисляются дополнительно к пенсиям по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет

Некоторые Украинцы получат надбавку к пенсии в 2026 году. Однако для этого необходимо подпадать под определенные критерии.

Об этом рассказали на сайте Белоцерковского городского совета.

Речь идет о выплатах, предусмотренных для граждан пенсионного возраста, которые не работают и содержат несовершеннолетних детей или внуков.

Каков размер надбавки в 2026 году

Неработающим гражданам пенсионного возраста, которые содержат детей младше 18 лет, предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 150 гривен на каждого ребенка.

Доплата начисляется к пенсиям по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как оформить выплату в 2026 году

Для получения этой надбавки пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Вместе с заявлением установленного образца следует подать:

трудовую книгу;

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении ребенка;

справку, подтверждающую факт пребывания ребенка на иждивении.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут получить 13-ю пенсию в новом году.