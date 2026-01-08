Все зависит от состава семьи: какие пенсионеры получат надбавку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Средства начисляются дополнительно к пенсиям по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет
Некоторые Украинцы получат надбавку к пенсии в 2026 году. Однако для этого необходимо подпадать под определенные критерии.
Об этом рассказали на сайте Белоцерковского городского совета.
Речь идет о выплатах, предусмотренных для граждан пенсионного возраста, которые не работают и содержат несовершеннолетних детей или внуков.
Каков размер надбавки в 2026 году
Неработающим гражданам пенсионного возраста, которые содержат детей младше 18 лет, предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 150 гривен на каждого ребенка.
Доплата начисляется к пенсиям по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Как оформить выплату в 2026 году
Для получения этой надбавки пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Вместе с заявлением установленного образца следует подать:
- трудовую книгу;
- идентификационный код;
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку, подтверждающую факт пребывания ребенка на иждивении.
Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут получить 13-ю пенсию в новом году.