Обираємо та зберігаємо яблука правильно: п’ять корисних порад
Експерт радить звертати увагу на розмір, аромат та стан шкірки.
Вибір якісних яблук та правильне зберігання дозволяють зберегти свіжі фрукти на місяці. Є кілька основних правил, які допоможуть уникнути псування та насолодитися смачними плодами навіть узимку.
Що потрібно знати:
- Для зберігання потрібен холодний темний кут (0–4 °C)
- Не варто зберігати разом з картоплею та овочами – етилен прискорює псування
- Регулярно слід перевіряти запаси яблук, щоб позбавлятися вже поганих
Про це міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Популярний фрукт може подорожчати: прогноз ціни від експерта".
За його словами, при покупці потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд — шкірка має бути гладкою, без плям та пошкоджень. Водночас м’які темні крапки свідчать про початок псування – таке яблуко довго не пролежить.
Експерт рекомендує вибирати плоди середнього розміру, оскільки занадто великі, наприклад, гірше зберігаються і менш смачні. А маленькі теж не найкращий варіант, тому що вони швидше псуються.
Як вибрати та зберігати яблука:
- Понюхайте фрукт. Свіже якісне яблуко має легкий приємний аромат. Відсутність запаху може означати, що плід зберігали з порушеннями або він уже занадто старий.
- Для зберігання яблук вдома потрібне прохолодне темне місце з температурою від 0 до +4 градусів. Ідеально підходить льох, підвал або неопалюваний балкон взимку.
- Кожне яблуко краще загорнути в папір — це запобігає контакту плодів між собою. Якщо одне почне псуватися, інші залишаться цілими. Складайте фрукти в дерев'яні або пластикові ящики з отворами для вентиляції.
- Не зберігайте яблука разом з картоплею або іншими овочами. Плоди виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання сусідніх продуктів. Через це овочі швидше псуються.
- Регулярно перевіряйте запаси. Видаляйте пошкоджені яблука одразу, щоб вони не зіпсували інші. За правильного зберігання пізні сорти можуть пролежати до квітня-травня.
