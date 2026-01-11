Обираємо та зберігаємо яблука правильно: п’ять корисних порад

Експерт радить звертати увагу на розмір, аромат та стан шкірки.

Вибір якісних яблук та правильне зберігання дозволяють зберегти свіжі фрукти на місяці. Є кілька основних правил, які допоможуть уникнути псування та насолодитися смачними плодами навіть узимку.

Що потрібно знати:

Для зберігання потрібен холодний темний кут (0–4 °C)

Не варто зберігати разом з картоплею та овочами – етилен прискорює псування

Регулярно слід перевіряти запаси яблук, щоб позбавлятися вже поганих

Про це міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Популярний фрукт може подорожчати: прогноз ціни від експерта".

За його словами, при покупці потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд — шкірка має бути гладкою, без плям та пошкоджень. Водночас м’які темні крапки свідчать про початок псування – таке яблуко довго не пролежить.

Павло Булгаков

Експерт рекомендує вибирати плоди середнього розміру, оскільки занадто великі, наприклад, гірше зберігаються і менш смачні. А маленькі теж не найкращий варіант, тому що вони швидше псуються.

Як вибрати та зберігати яблука:

Понюхайте фрукт. Свіже якісне яблуко має легкий приємний аромат . Відсутність запаху може означати, що плід зберігали з порушеннями або він уже занадто старий.

. Відсутність запаху може означати, що плід зберігали з порушеннями або він уже занадто старий. Для зберігання яблук вдома потрібне прохолодне темне місце з температурою від 0 до +4 градусів. Ідеально підходить льох, підвал або неопалюваний балкон взимку.

з температурою від 0 до +4 градусів. Ідеально підходить льох, підвал або неопалюваний балкон взимку. Кожне яблуко краще загорнути в папір — це запобігає контакту плодів між собою. Якщо одне почне псуватися, інші залишаться цілими. Складайте фрукти в дерев'яні або пластикові ящики з отворами для вентиляції.

— це запобігає контакту плодів між собою. Якщо одне почне псуватися, інші залишаться цілими. Складайте фрукти в дерев'яні або пластикові ящики з отворами для вентиляції. Не зберігайте яблука разом з картоплею або іншими овочами . Плоди виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання сусідніх продуктів. Через це овочі швидше псуються.

. Плоди виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання сусідніх продуктів. Через це овочі швидше псуються. Регулярно перевіряйте запаси. Видаляйте пошкоджені яблука одразу, щоб вони не зіпсували інші. За правильного зберігання пізні сорти можуть пролежати до квітня-травня.

Ціни на яблука в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

