Обираємо та зберігаємо яблука правильно: п’ять корисних порад

Анастасія Мокрик
Яблука Новина оновлена 11 січня 2026, 09:35
Яблука. Фото Freepik

Експерт радить звертати увагу на розмір, аромат та стан шкірки.

Вибір якісних яблук та правильне зберігання дозволяють зберегти свіжі фрукти на місяці. Є кілька основних правил, які допоможуть уникнути псування та насолодитися смачними плодами навіть узимку.

Що потрібно знати:

  • Для зберігання потрібен холодний темний кут (0–4 °C)
  • Не варто зберігати разом з картоплею та овочами – етилен прискорює псування
  • Регулярно слід перевіряти запаси яблук, щоб позбавлятися вже поганих

Про це міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Популярний фрукт може подорожчати: прогноз ціни від експерта".

За його словами, при покупці потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд — шкірка має бути гладкою, без плям та пошкоджень. Водночас м’які темні крапки свідчать про початок псування – таке яблуко довго не пролежить.

Павло Булгаков
Павло Булгаков

Експерт рекомендує вибирати плоди середнього розміру, оскільки занадто великі, наприклад, гірше зберігаються і менш смачні. А маленькі теж не найкращий варіант, тому що вони швидше псуються.

Як вибрати та зберігати яблука:

  • Понюхайте фрукт. Свіже якісне яблуко має легкий приємний аромат. Відсутність запаху може означати, що плід зберігали з порушеннями або він уже занадто старий.
  • Для зберігання яблук вдома потрібне прохолодне темне місце з температурою від 0 до +4 градусів. Ідеально підходить льох, підвал або неопалюваний балкон взимку.
  • Кожне яблуко краще загорнути в папір — це запобігає контакту плодів між собою. Якщо одне почне псуватися, інші залишаться цілими. Складайте фрукти в дерев'яні або пластикові ящики з отворами для вентиляції.
  • Не зберігайте яблука разом з картоплею або іншими овочами. Плоди виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання сусідніх продуктів. Через це овочі швидше псуються.
  • Регулярно перевіряйте запаси. Видаляйте пошкоджені яблука одразу, щоб вони не зіпсували інші. За правильного зберігання пізні сорти можуть пролежати до квітня-травня.
Ціни на яблука в Україні
Ціни на яблука в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

