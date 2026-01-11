Выбираем и храним яблоки правильно: пять полезных советов

Эксперт советует обращать внимание на размер, аромат и состояние кожуры

Выбор качественных яблок и правильное хранение позволяют сохранить фрукты свежими на месяцы. Есть несколько основных правил, которые помогут избежать порчи и насладиться вкусными плодами даже зимой.

Что нужно знать:

Для хранения нужен прохладный тёмный угол (0–4 °C)

Не стоит хранить вместе с картофелем и овощами – этилен ускоряет порчу

Регулярно следует проверять запасы яблок, чтобы избавляться от уже плохих

Об этом международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков рассказал "Телеграфу" в материале: "Популярный фрукт может подорожать: прогноз цены от эксперта".

По его словам, при покупке нужно обращать внимание на внешний вид — кожица должна быть гладкой, без пятен и повреждений. В то же время, мягкие темные точки свидетельствуют о начале порчи – такое яблоко долго не пролежит.

Павел Булгаков

Эксперт рекомендует выбирать плоды среднего размера, поскольку слишком большие, например, хуже хранятся и являются менее вкусными. А маленькие тоже не лучший вариант, так как они быстрее портятся.

Как выбрать и хранить яблоки:

Понюхайте фрукт. Свежее качественное яблоко имеет легкий приятный аромат . Отсутствие запаха может означать, что плод сохраняли с нарушениями или он уже слишком стар.

. Отсутствие запаха может означать, что плод сохраняли с нарушениями или он уже слишком стар. Для хранения яблок дома необходимо прохладное темное место с температурой от 0 до +4 градусов. Идеально подходит погреб, подвал или неотапливаемый балкон зимой.

с температурой от 0 до +4 градусов. Идеально подходит погреб, подвал или неотапливаемый балкон зимой. Каждое яблоко лучше завернуть в бумагу – это предотвращает контакт плодов между собой. Если одно начнет портиться, другие останутся целыми. Укладывайте фрукты в деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции.

– это предотвращает контакт плодов между собой. Если одно начнет портиться, другие останутся целыми. Укладывайте фрукты в деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции. Не храните яблоки вместе с картофелем или другими овощами . Плоды выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание соседних продуктов. Из-за этого овощи быстрее портятся.

. Плоды выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание соседних продуктов. Из-за этого овощи быстрее портятся. Регулярно проверяйте запасы. Удаляйте поврежденные яблоки сразу, чтобы они не испортили другие. При правильном хранении поздние сорта могут пролежать до апреля-мая.

Цены на яблоки в Украине. Инфографика: "Телеграф"

