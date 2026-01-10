Прибиральниці в Україні потрібніші, ніж вчителі української? Цікава статистика

Зарплати на обох вакансіях значно відрізняються

На ринку праці за 2025 рік значно зріс попит на прибиральниць, а от потреба у вчителях української мови впала. Щоправда, середній рівень зарплат теж дещо відрізняється.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Зауважимо, що статистичні дані наведені по всій території України.

Так, за 2025 рік кількість вакансій прибиральниці зросла на 16%. Щомісяця з'являється приблизно від 1000 до майже 1500 пропозицій. При цьому коливання протягом року незначні, десь на 200-300 позицій.

Кількість вакансій для прибиральниць у 2025. Дані: Work.ua

А от ринок праці для вчителів за 2025 рік значно побіднішав. Кількість вакансій впала на 6%. При цьому й сама кількість пропозицій не така велика — від 10 до 100. Найбільший сплеск вакансій на ринку був влітку у липні-серпні, але тоді було опубліковано максиму 100 пропозицій. При цьому в грудні 2025 показник впав майже до 25.

Кількість вакансій для вчителів у 2025. Дані: Work.ua

А що ж зарплатами: хто більше отримує

Середня місячна зарплата прибиральниці на ринку становить приблизно 15 тисяч грн. При цьому вчителю української мови пропонували в середньому 20 тисяч грн. Тобто зарплата вчителя на 5 тисяч вища за прибиральницю.

Яка зарплата у прибиральниці. Дані: Work.ua

Яка зарплата у вчителя. Дані: Work.ua

Враховуючи те, що зарплати двірників у 2025 виросли швидше за вчительські, такі дані не можуть не порадувати. Однак зауважимо, що це середній показник по усім вакансіям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні офіціанти заробляють вдвічі більше за деяких вчителів.