Дорога перетворилась на ковзанку. На трасі Київ-Житомир сталось з десяток ДТП (відео)
Рух трасою ускладнено через аварії та погодні умови
У понеділок, 24 листопада, зранку на трасі Київ-Житомир сталось понад 20 ДТП. Основна причина — сильна ожеледиця.
Що треба знати:
- Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки через ожеледицю, але в західних областях
- Вночі температура повітря на Київщині опустилась до 0 градусів
- Рух трасою Київ-Житомир ускладнено через чисельні аварії
Як повідомляють місцеві канали, публікуючи відео з місця подій, станом на 8:00 на автодорозі М06 сталось понад 20 аварій. Водії не змогли впоратись з кермуванням через сильну ожеледицю. Наразі рух трасою ускладнено.
Зауважимо, що, за даними Укргідрометцентру, ожеледиця прогнозувалась для західних областей. Адже саме там оголошено метеорологічне попередження та 1 рівень небезпеки. Однак через стрімке падіння температури до 0 градусів на Київщині під час дощу утворилась сильна ожеледиця.
"24 листопада у західних областях на дорогах ожеледиця, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.
Пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Рівненщини попереджала місцевих про ожеледицю. А також закликала водіїв та пішоходів бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанцій та уникати різких маневрів.
Додамо, що траса Київ-Житомир — це частина міжнародного автошляху М06 Київ-Чоп, що з'єднує два міста на відстані близько 139 км. Поїздка займає від 1 до 4 годин залежно від погодних умов.
