Дорога перетворилась на ковзанку. На трасі Київ-Житомир сталось з десяток ДТП (відео)

Рух трасою ускладнено через аварії та погодні умови

У понеділок, 24 листопада, зранку на трасі Київ-Житомир сталось понад 20 ДТП. Основна причина — сильна ожеледиця.

Що треба знати:

Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки через ожеледицю, але в західних областях

Вночі температура повітря на Київщині опустилась до 0 градусів

Рух трасою Київ-Житомир ускладнено через чисельні аварії

Як повідомляють місцеві канали, публікуючи відео з місця подій, станом на 8:00 на автодорозі М06 сталось понад 20 аварій. Водії не змогли впоратись з кермуванням через сильну ожеледицю. Наразі рух трасою ускладнено.

Зауважимо, що, за даними Укргідрометцентру, ожеледиця прогнозувалась для західних областей. Адже саме там оголошено метеорологічне попередження та 1 рівень небезпеки. Однак через стрімке падіння температури до 0 градусів на Київщині під час дощу утворилась сильна ожеледиця.

"24 листопада у західних областях на дорогах ожеледиця, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Де буде ожеледиця 24 листопада, дані Укргідрометцентру

Погода в Києві 24 листопада

Пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Рівненщини попереджала місцевих про ожеледицю. А також закликала водіїв та пішоходів бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанцій та уникати різких маневрів.

Додамо, що траса Київ-Житомир — це частина міжнародного автошляху М06 Київ-Чоп, що з'єднує два міста на відстані близько 139 км. Поїздка займає від 1 до 4 годин залежно від погодних умов.

Траса Київ-Житомир на карті

