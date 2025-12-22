Поїзд Харків-Ужгород потрапив у аварію з товарняком: що відомо про постраждалих
-
-
Причиною інциденту став негабаритний вантаж
У Житомирській області, неподалік від Коростеня, сталася аварія на залізниці. Травмовано машиніста та помічника вантажного поїзда, пасажирка поїзда 45/46 Харків-Ужгород має поріз склом.
Що треба знати:
- Через негабаритний вантаж з рейок зійшов вантажний поїзд та локомотив пасажирського, що рухався суміжною колією
- Поїзд Харків-Ужгород прямує із суттєвою затримкою
- Також через інцидент ще низка поїздів рухатиметься із затримками від трьох годин
Як повідомили в "Укрзалізниці", вантажний поїзд зійшов з рейок. Також через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив.
Травм серед пасажирів немає (окрім жінки, що дістала поріз склом та отримала допомогу на місці). Травмованих з бригади вантажного поїзда госпіталізовано.
Через аварію затримуються поїзди
Поїзд Харків-Ужгород рухається із суттєвою затримкою. Його відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом.
Також буде вплив для низки наступних поїздів — вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин, — поінформували залізничники
Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;
- №44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;
- 92 Львів — Київ;
- 30 Ужгород — Київ;
- 8/150 Чернівці — Київ;
- 52 Перемишль — Київ;
- 68/20 Варшава, Холм — Київ;
- 108 Солотвино — Київ.
Поїзд №98 Ковель-Київ пропустять через Житомир. Його затримка буде дещо меншою.
По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня — і аналогічно в зворотному напрямку, — додали в УЗ
