Поїзд Харків-Ужгород потрапив у аварію з товарняком: що відомо про постраждалих

Причиною інциденту став негабаритний вантаж

У Житомирській області, неподалік від Коростеня, сталася аварія на залізниці. Травмовано машиніста та помічника вантажного поїзда, пасажирка поїзда 45/46 Харків-Ужгород має поріз склом.

Що треба знати:

Через негабаритний вантаж з рейок зійшов вантажний поїзд та локомотив пасажирського, що рухався суміжною колією

Поїзд Харків-Ужгород прямує із суттєвою затримкою

Також через інцидент ще низка поїздів рухатиметься із затримками від трьох годин

Як повідомили в "Укрзалізниці", вантажний поїзд зійшов з рейок. Також через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив.

Травм серед пасажирів немає (окрім жінки, що дістала поріз склом та отримала допомогу на місці). Травмованих з бригади вантажного поїзда госпіталізовано.

Через аварію затримуються поїзди

Поїзд Харків-Ужгород рухається із суттєвою затримкою. Його відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом.

Також буде вплив для низки наступних поїздів — вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин, — поінформували залізничники

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;

92 Львів — Київ;

30 Ужгород — Київ;

8/150 Чернівці — Київ;

52 Перемишль — Київ;

68/20 Варшава, Холм — Київ;

108 Солотвино — Київ.

Поїзд №98 Ковель-Київ пропустять через Житомир. Його затримка буде дещо меншою.

По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня — і аналогічно в зворотному напрямку, — додали в УЗ

