Комендантська година не завада: як працює ринок нічного таксі у Києві — Bihus

Популярні послуги таксі вночі не працюють, але альтернатива є

В Україні після початку російського вторгнення діє комендантська година, а тому добратися на інший бік міста вночі може далеко не кожен. Однак там, де є заборони, знайдуться й ті, хто зможе побудувати бізнес на їхньому обході.

Те саме сталося і з ринком нічного таксі, яке надає послуги клієнтам, навіть коли людям заборонено виходити на вулиці. Як він влаштований, розповіли журналісти bihus.info.

Як відомо, ночами у Києві можуть пересуватися лише особи зі спеціальними перепустками — військові, медики, силовики, співробітники критичної інфраструктури та державних органів. Тому не дивно, що замовити таксі легально на цей час неможливо.

Однак у Telegram та Instagram можна знайти автомобіль, який доставить вас куди треба, хоч і за завищеними у 10 разів цінами. Водії можуть не тільки підвезти, а й доставити їжу, алкоголь або сигарети.

Водії розповіли журналістці видання про те, що їхні колеги переважно військові, які збирають гроші на ЗСУ, проте вона не змогла підтвердити цю інформацію.

Інші водії казали, що можна купити перепустку за 300-500 доларів. Втім, розслідування з’ясувало, що це просто афера, оскільки цей документ є "перепусткою для преси", яка не дає права їздити вночі.

Ще один спосіб отримати дозвіл — дізнатися "пароль", який можна сказати на блокпості. Один з водіїв зізнався, що такі дають військовим для спрощення переміщення містом, проте вони якимось чином потрапляли до адміністратора його робочого телеграм-каналу. При цьому особа адміністратора водіям не розкривається, як і способи отримання цих паролів.

У розслідуванні дійшли висновку, що через потребу громадян неминуче мав з’явитися спосіб нічних перевезень, проте через відсутність регулювання він відразу став нелегальним. Тобто, мало того, що ніяким правилам цей бізнес не підпорядковується, так ще й будь-хто може дістатися куди завгодно в будь-який момент минаючи всі блокпости та перевірки.

