У великому місті скоротили комендантську годину: де в Україні її взагалі немає, а де вона найсуворіша

Коли почнуть діяти правила

Комендантська година у Харківській області буде зменшена. Зміни почнуть діяти з 17 серпня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони Харківської області.

Тепер вона триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуємо з 00:00 17 серпня (ніч із суботи на неділю).

"Таке рішення погодили у відповідь на звернення наших представників бізнесу. Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", — повідомив він.

Зверніть увагу, що новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

В яких регіонах діють жорсткі правила щодо комендантської години

Водночас у багатьох регіонах України діють жорсткіші правила комендантської години, особливо в областях, наближених до лінії фронту. Режим обмежень відрізняється залежно від безпекової ситуації в конкретному регіоні.

Так, у Марганці комендантська година діє з 22:00 до 4:00 ранку, у Нікополі — з 23:00 до 5:00 ранку.

Комендантська година на Донеччині залежить від наближеності населених пунктів до лінії фронту. У більшості населених пунктів вона триває з 21:00 до 5:00. У тих, які наближені до бойових дій до 10 км, з 15:00 до 11:00. До прикладу, в Покровську такі правила діють з 15:00 до 11:00 наступного дня.

В Сумській області та Сумах комендантська година встановлена з 23:00 до 5:00 ранку.

У Запоріжжі та Запорізькій області діє режим з 23:00 до 5:00 в обласному центрі та населених пунктах Запорізького району. З 21:00 до 5:00 в інших населених пунктах, крім тимчасово окупованих.

У Миколаєві та Миколаївській області комендантська година триває з 00:00 до 05:00 (за винятком Очакова, де вона діє з 23:00 до 5:00).

На Луганщині встановлено режим з 21:00 до 05:00, а в Херсоні та Херсонській області — з 21:00 до 05:00 (за винятком тимчасово окупованих населених пунктів).

В інших регіонах України комендантська година діє з 00:00 до 5:00. Комендантської години немає лише в Закарпатській області.

