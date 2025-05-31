Росіяни зробили там полігон: як виглядає Камʼяна Могила біля Мелітополя і що про неї відомо

Подейкували, що там побував духовний лідер Далай Лама

В Україні є багато давніх визначних пам'яток, унікальних своєю історією. Одна з таких — Кам'яна Могила біля Мелітополя у Запорізькій області. Вона належить до Національного історико-археологічного заповідника. Також ми розповідали, що зараз відбувається у містечку Орбіта на Черкащині.

"Телеграф" розповість більше про Кам'яну Могилу, що там розташовано, а також, що відбувається з цією пам'яткою зараз.

Що відомо про Кам'яну Могилу

Кам'яна Могила передбачає залишки піщаника Сарматського моря. На місці моря залишилися червоно-бурі глини, збагачені залізом та марганцем. Згодом там сформувалися впадини річки Молочної. Її води проникали глибоко в землю.

Кам'яна Могила виникла на місці моря, фото "7 чудес України"

Водночас оксиди заліза й марганцю почали виходити на поверхню, утворюючи кам’янисту породу. Так і з'явився пісковик. Через природні умови він розколовся на частини, які зараз є кам'яними брилами.

На цьому місці був пісковик, фото "7 чудес України"

Територія заповідника складає 3 гектари, на якій простягнулися 65 гротів та печер. У давнину вони слугували святилищем для людей. На їхніх стінах можна побачити наскельні зображення під назвою петрогліфи. Вони дають уявлення про господарства людей, які жили на цій території.

Такий вигляд мають петрогліфи, фото "Про Україну"

Окрім цього, на стінах відтворювали зображення тварин, моменти полювання, човни, календарі. Їх видряпували твердим каменем і покривали барвниками. Цікаво, що такі написи є одними із найдавніших зразків писемності людства. Окремі зображення, ймовірно, створили ще 20 тисяч років тому.

Зображення у печерах, фото "Про Україну"

На Кам'яній Могилі немає людських поселень. Тож існує версія, що місце грало роль лише святилища. З настінних написів можна було дізнатися більше про первісні релігії, наприклад, тотемізм, магію чи фетишизм.

З петрогліфів можна було дізнатися про первісні релігії, фото: vlasno.info

Кам'яна Могила є пам'яткою ЮНЕСКО. Сюди приїжджають, аби відчути зв'язок із предками, очиститися духовно та побути в тиші. Були чутки, що заповідник відвідував духовний лідер Тибету Далай Лама.

Далай Лама, фото з мережі

У 2022 році Росія окупувала Кам'яну Могилу. Ворог підпорядкував об'єкт музею-заповіднику "Херсонес Таврійський", розміщеному в окупованому Криму. Росіяни вивезли із заповідника 120 археологічних артефактів.

Також окупанти перетворили давню пам'ятку у полігон. А пізніше вони повністю замінували територію, аби перешкодити деокупації цього місця та руху партизанів.

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