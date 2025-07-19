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Український бронеавтомобіль "Новатор" витримує удар ворожих FPV-дронів та продовжує рух

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Український бронеавтомобіль "Новатор" витримує удар ворожих FPV-дронів та продовжує рух Новина оновлена 19 липня 2025, 13:53

Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав удар ворожих FPV-дронів та спокійно продовжив рух, виконуючи завдання.

Відео його роботи на фронті опублікував канал в Телеграм "СКАДОВСЬКИЙ ЗАХИСНИК".

"ББМ "Новатор" ЗСУ спокійно тримає удар FPV дронів ворога і рухається далі", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що бронеавтомобіль "Новатор" вироблено компанією "Українська бронетехніка".