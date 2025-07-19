Український бронеавтомобіль "Новатор" витримує удар ворожих FPV-дронів та продовжує рух
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Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав удар ворожих FPV-дронів та спокійно продовжив рух, виконуючи завдання.
Відео його роботи на фронті опублікував канал в Телеграм "СКАДОВСЬКИЙ ЗАХИСНИК".
"ББМ "Новатор" ЗСУ спокійно тримає удар FPV дронів ворога і рухається далі", — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що бронеавтомобіль "Новатор" вироблено компанією "Українська бронетехніка".