Бронеавтомобілі "Варта-2" від "Української бронетехніки" надійдуть до Сил оборони: є ще одна новинка

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони нові тактичні бронеавтомобілі "Варта-2" та UAT.GYURZA-02 українського виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

"Забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним з пріоритетів Міністерства оборони. Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності", – зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.

"Варта-2" – це сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений із врахуванням бойового досвіду та потреб українських військових.

Машина виробляється у трьох версіях: базова модель, з броньованою туреллю для кулемета 12.7 мм, а також із дистанційно керованим бойовим модулем (для зброї калібру 12.7 мм, 14.5 мм або 30 мм).

Бронемашина має серйозний рівень захисту. Балістична стійкість відповідає стандарту ПЗСА-6 – захист від куль калібру 7.62×54 мм та бронебійно-запалювальних набоїв типу Б32 з відстані 10 м. Протимінний захист витримує підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Салон оснащений протимінними сидіннями, підвісною підлогою та іншими елементами безпеки.

Під капотом — 6.7-літровий турбодизель. Машина має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря – для захисту від хімічної та біологічної загрози.

Інша новинка – спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02 – це модернізована версія вже відомої GYURZA-01, яка вже використовується нашими воїнами. У новій моделі покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики.

Автомобіль обладнано 6.7-літровим турбодизелем, автоматичною трансмісією, двоконтурною гальмівною системою тощо.

Десантний відсік автомобіля має високий рівень захисту від пострілів бронебійно-запалювальних куль 7.62х39 або 7.62х54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу. На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14.5 мм.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Фото надані виробниками