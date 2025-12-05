Понад тисяча мінометів і подвоєне виробництво бронеавтомобілів: компанія-учасник NAUDI вразила результатами у 2025 році

Індустрія оборони в Україні зростає швидше, ніж обсяги доступного фінансування

У 2025 році значно зросли обсяги виробництва зброї і до тих обсягів, що держава наразі не може закупити всю виготовлену продукцію. Компанія-учасник NAUDI, найбільший приватний виробник зброї "Українська Бронетехніка", демонструє, як бізнес масштабується попри ці виклики: щороку постачає понад тисячу мінометів для Збройних Сил, розвиває лінійку бронеавтомобілів та заходить у нові технологічні сегменти.

Член Президії NAUDI та генеральний директор компанії Владислав Бельбас відзначив, що 2025 рік став переломним для всього сектору.

"Цього року індустрія в країні перейшла в режим, коли можливості виробництва значно перевищують можливості фінансування… У 2025 році всі виробники масштабувалися та шукають кошти, оскільки внутрішнього бюджету не вистачає для закупівлі всього, що потрібно фронту, і всього, що ми здатні виробляти… Компанії кажуть: дайте фінансування, ми готові робити більше", — сказав він.

Владислав Бельбас, фото - Facebook

За кількістю нової продукції 2025 рік став найпліднішим для компанії. "Українська бронетехніка" представила FPV-дрон зі стандартизованим 60-мм боєприпасом, наземний комплекс "Протектор", завершила кодифікацію "Варти-2" та створила нові модифікації "Новатора" — від медичних до інженерних. Водночас потенціал зростання компанії стримується нестачею фінансування закупівель.

"Що стосується бронеавтомобілів, то у 2025 році ми випустили подвоєну кількість порівняно з попереднім роком. Щодо мінометів – десь на тому ж рівні: понад тисячу мінометів на рік ми постачаємо Збройним силам… Ми могли б виготовити значно більше, але маємо брак фінансування" — зазначив Бельбас.

Попри це, "Українська бронетехніка" дивиться вперед і готується до подальшого розширення, додає Бельбас:

"Наші плани – це нові сегменти. Можливо, ракети, можливо, безпілотники. Щось летальне та цікаве… Зараз запускаємо кілька проєктів з іноземними урядами, ймовірно, до кінця року про них стане відомо. Далі – масштабування, масштабування, масштабування".