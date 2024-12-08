Як виглядала реклама київського McDonalds більше 20 років тому і скільки тоді коштував чизбургер (відео)

Бургери та картопля фрі не перестають користуватися популярністю серед українців

Перший McDonalds в Україні був відкритий у Києві у травні 1997 року у будівлі вестибюлю станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі столиці. Наша країна стала 102-ою за рахунком, куди "зайшли" заклади найбільшої у світі мережі ресторанів фастфуду.

Відкриття першого McDonalds у Києві викликало величезний ажіотаж серед населення — перед входом зібралася велика черга, місця в якій почали займати з самого ранку. З часом McDonalds не втратив своєї популярності і сьогодні він такий же багатолюдний, як і десятки років тому.

Редакція "Телеграфа" вирішила показати своїм читачам рекламу київського "Маку", яка була знята в 2002 році. Це відео допомагає зануритися в минуле і відчути ностальгію за минулими часами.

У 2002 році в столичному McDonalds можна було купити чизбургер за 2 гривні 50 копійок. Також покупцям пропонували тоді акцію — можна було купити два чизбургери за 4 гривні.

Сьогодні ж за класичний чизбургер доведеться віддати понад 50 гривень і все меню стало в рази дорожчим.

Як виглядав перший McDonalds у Києві

Перший ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Києві відкрився 24 травня 1997 року. Заклад розміщувався біля станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі столиці.

Саме цей ресторан швидкого харчування став не лише першим у Києві, а й першим у всій Україні.

У день відкриття біля McDonald’s зібралися натовпи людей, які хотіли спробувати "заморські" гамбургери, картоплю-фрі та колу. Люди збиралися перед входом за кілька годин до офіційного відкриття та вистоювали у чергах по кілька годин.

На архівних фото можна побачити, яким був перший МакДональдс у Києві: заклад розташовувався у будівлі вестибюлю метро "Лук’янівська", а на даху сиділа велика фігура Рональда Макдональда — персонажа-талісмана компанії McDonald’s.

Цікаво, що буквально наступного дня ще один ресторан McDonald's відкрився на Севастопольській площі, а вже влітку та восени відомий ресторан фастфуду з'явився на Хрещатику, Поштовій площі та біля станції метро "Лівобережна".

Після цього американська корпорація, що працює у сфері громадського харчування, почала поступово відкривати свої ресторани по всій Україні і McDonald's став невід'ємною частиною життя кожного з нас.

Нагадаємо, з нашого матеріалу усі охочі зможуть дізнатися, як виглядав відомий київський ресторан "Дубки". Заклад побачив багатьох відомих особистостей, а на його території було знято одразу кілька відомих художніх фільмів.

Ресторан "Дубки" відкрився в далеких 1970-х роках і вважається одним із найстаріших ресторанів столиці. Дизайн закладу було виконано у незвичайному стилі народного гуцульського житла.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що було у меню культового київського ресторану "Столичний" у 1975 році. Він розташовувався на Хрещатику та славився традиційною українською кухнею. Фірмовими стравами тут були борщ, юшка, солянка та котлети по-київськи.