Мережа McDonald’s знову порадувала українців, але фанати "Друзів" вже б’ють на сполох

Стала відома дата запуску Friends Menu

McDonald’s запускає в Україні Friends Menu у зв’язку із 30-річчям культового ситкому "Друзі". Поки що воно доступне в тестовому режимі тільки в Києві та області.

І хоча мережа фастфуду до останнього намагалася зберегти цю дату в таємниці, здається, вона вже стала секретом Полішинеля.

Повноцінний запуск в інших містах очікується із 26 листопада. Вартість Friends Box становитиме від 321 грн.

Кожен Friends Box містить одну із шести колекційних фігурок головних героїв легендарного серіалу: Джої, Чендлера, Моніки, Роса, Фібі та Рейчел.

Фігуркам додали фірмові деталі, які одразу видають кожного героя і роблять їх легко впізнаваними для шанувальників. Так, Моніка – у кухарській шапочці, Фібі – з гітарою, а Рейчел – з її знаменитою стрижкою. Джої та Чендлер зображені зі своїм півнем і качкою, а у Росса на голові сидить мавпочка Марсель.

Серія вже викликала великий інтерес у фанатів та колекціонерів: рідкісні версії почали з’являтися на міжнародних онлайн-майданчиках на зразок eBay за ціною від 50 доларів.

Скріншот із eBay

У коментарях в Instagram-акаунті McDonald’s українці переживають за те, чи вдасться їм придбати бажані фігурки, чи їх зметуть перекупи.

"Головне, щоб не було як з Майнкрафт. За тиждень все вигребли, хто встиг, і потім не було поповнення колекції", — написала інтернет-користувачка.

"Чекаємо. В чергу треба буде ставати рано вранці", — додала інша.

"Ой, я вже бачу, як все розкуплять в перший же день", — зауважив ще один коментатор.

