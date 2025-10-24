Чи можуть вони мацати ваші булочки? У McDonald's відповіли на питання, що турбує багатьох

У мережі фастфуду послалися на законодавство

У мережі фастфуду McDonald's прокоментували ситуацію щодо дотримання гігієнічних вимог на пунктах видачі та приготування страв. Там пояснили, що чинне законодавство України не зобов'язує персонал використовувати рукавички під час контакту з готовою продукцією.

Про це йдеться у коментарях на Facebook-сторінці McDonald's. Таким чином, співробітники дійсно можуть мацати ваші булочки незахищеними руками.

Українця схвилювало питання про те, чи можуть працівники фастфуду хапати булочки у McDonald's голими, можливо, брудними руками. Він поцікавився, які існують правила щодо цього.

"Підкажіть, чи можуть ваші співробітники чіпати голими руками готову продукцію? Чи є якісь правила чи стандарти?", – запитав інтернет-користувач.

В адміністрації McDonald's відповіли, що законодавством не передбачено, аби під час приготування їжі працівники були зобов’язані вдягати рукавички.

"У рукавичках ми почали працювати із впровадженням карантинних обмежень. Наразі карантин скасовано Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 р. № 651, а високі вимоги компанії до якості інгредієнтів та процесу приготування продукції дозволяють нам гарантувати безпечність усіх наших страв", – йдеться у відповіді.

