Село Наливайковка в Киевской области вошло в историю знаменитым гетманом и своей борьбой с российскими оккупантами. До 2022 года здесь было более 700 дворов. Живописная природа делала его райским уголком области — в Киев отсюда чуть более 60 км, есть озеро и инфраструктура.

Но село известно уже более полувека — первое письменное упоминание, датированное 1506 годом. Отсюда происходит благородный украинский род Наливайков, по легенде именно в честь них назвали село. Этот род известен прежде всего гетманом Северином Наливайко.

Краевед XIX века Лаврентий Похилевич в "Сказаниях о населенных местностях Киевской губернии" писал об этом и отмечал, что: "что село Наливайковка заселено с давних времен, можно сделать вывод и из того, что леса вокруг уже давно не существуют и что на полях находится несколько древних могил и несколько урочищ, с непонятными ныне названиями: Кидница, Надухи, Демьяновское".

В казацкие времена село славилось винокуренным заводом, здесь производили алкогольные напитки. Поэтому некоторые скорби связывают название села именно с этим. Интересно, что его построили на три года раньше, чем поставили новую церковь вместо старой. Село продавали несколько раз, в разное время владельцами были Ксаверий Павша, затем семья помещика Сорочинского. Именно во времена его возвели спиртовое производство, церковь, затем Наливайковку продали полковнику Николаю Чесноку, который перепродал В.В. Синельникову – и это все за 30 лет. Последним владельцем был помещик А.З. Ких.

В советские времена Наливайковка была центром колхоза, здесь занимались животноводством мясомолочного направления, выращивали картофель и лен. Несмотря на организацию коммуны во время репрессий против крестьян, их раскулачивали. Во время Голодомора 1932-33 годов в деревне умер каждый третий житель. В 1960 году разрушили старинную церковь.

Наливайковка в наши дни

Перед полномасштабным вторжением здесь было производство комплектующих для электротехники, планировали построить завод по производству сверхлегких самолетов, был даже небольшой аэродром.

В 2022 году село Наливайковка в Киевской области оказалось под мощными обстрелами из-за близости к Макарову. Оно было в серой зоне — именно отсюда ВСУ защищали происки в Киев. Российские войска атаковали его авиацией, танками и "Градами", особенно интенсивно — с 8 по 13 марта. Были разрушены и сожжены десятки домов, погибли военные и гражданские, село превратилось в руины.

Местные жители скрывались в погребах, многие успел эвакуироваться благодаря помощи волонтеров и бывшей сельской головы.

