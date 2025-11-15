Вижив у пеклі війни та загинув в тилу. Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового

Затриманий раніше вже був судимий

Поліцейські знайшли та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік зник, поїхавши купувати вживаний автомобіль ВАЗ.

Що треба знати:

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли в лісі

Воїн поїхав купувати ВАЗ з пробігом, але це виявилося пасткою

Чоловіка заради грошей вбив житель Кіровоградщини

Як повідомляє заступник Голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, про зникнення сина повідомила мати. На жаль, через деякий час тіло військовослужбовця знайшли в лісі на межі Кіровоградської та Черкаської областей з вогнепальним пораненням.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини, — написав Нєбитов

Затримання підозрюваного

За його словами, у 2017 році підозрюваного вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет "для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу"). Самозахист не знадобився й чоловік вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства.

