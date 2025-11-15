Вижив у пеклі війни та загинув в тилу. Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового
Затриманий раніше вже був судимий
Поліцейські знайшли та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік зник, поїхавши купувати вживаний автомобіль ВАЗ.
Що треба знати:
- Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли в лісі
- Воїн поїхав купувати ВАЗ з пробігом, але це виявилося пасткою
- Чоловіка заради грошей вбив житель Кіровоградщини
Як повідомляє заступник Голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, про зникнення сина повідомила мати. На жаль, через деякий час тіло військовослужбовця знайшли в лісі на межі Кіровоградської та Черкаської областей з вогнепальним пораненням.
Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини, — написав Нєбитов
За його словами, у 2017 році підозрюваного вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет "для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу"). Самозахист не знадобився й чоловік вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства.
