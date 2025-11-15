Рус

Вижив у пеклі війни та загинув в тилу. Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового

Олена Руденко
Новина оновлена 15 листопада 2025, 12:44
Затримання підозрюваного. Фото Колаж "Телеграф"

Затриманий раніше вже був судимий

Поліцейські знайшли та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік зник, поїхавши купувати вживаний автомобіль ВАЗ.

Що треба знати:

  • Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли в лісі
  • Воїн поїхав купувати ВАЗ з пробігом, але це виявилося пасткою
  • Чоловіка заради грошей вбив житель Кіровоградщини

Як повідомляє заступник Голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, про зникнення сина повідомила мати. На жаль, через деякий час тіло військовослужбовця знайшли в лісі на межі Кіровоградської та Черкаської областей з вогнепальним пораненням.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини, — написав Нєбитов

Затримання підозрюваного у вбивстві військового
Затримання підозрюваного

За його словами, у 2017 році підозрюваного вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет "для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу"). Самозахист не знадобився й чоловік вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства.

Як повідомляв "Телеграф", 12 жовтня на Житомирщині попрощалися з 37-річним військовослужбовцем Русланом Гутевичем, тіло якого водолази вилучили з річки Ворскли неподалік села Старі Санжари за три дні до цього. Виявилось, чоловік разом з дружиною і її малолітнім сином трагічно загинули в перший день його відпустки.

#Вбивство #Кіровоградська область #Військовий