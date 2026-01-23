Має пікантну назву та трагічну історію. Де в Україні знаходиться найстаріше село

Його заснували ще у 1600 році

В Україні є чимало населених пунктів з цікавими, а подекуди навіть пікантними назвами. До них можна віднести й село Притулівка на Хмельниччині.

"Телеграф" розповість, що означає ця назва. Зауважимо, що раніше слово притулятися мало досить інтимне значення. І тут йдеться не тільки про любощі, а про досить пристрасні обійми.

Притулівку заснували приблизно у 1600 році. Відтоді вона пережила чимало важких часів, але існує й досі. Знаходиться село у Дунаєвецькій міській територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

За даними істориків, спочатку назва села була Притулія, трохи пізніше Притулія Зелена. Колись цей населений пункт складався з двох сіл Притулівка та Хапанівка. Але згодом їх об'єднали в одне поселення.

Деякі мовознавці вважають, що село називається Притулівка, адже слугувало притулком для тих, хто тікав від страшних хвороб на кшталт чуми або просто шукав прихистку. Відомо, що населений пункт мав важку долю.

У 1932–1933 селяни села пережили Голодомор. По закінченню Другої світової війни у 1946—1947 роках мешканці Притулівки також страждали від страшного голоду. Але попри це населений пункт й досі існує. Тут проживає приблизно 135 осіб, десь 90 дворів.

