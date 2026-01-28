Україна вже допомагає Молдові у деокупації Придністров'я, — Сибіга

РФ "мутить воду" у регіоні з 90-х років

Визначальну роль у врегулюванні у Придністровському регіоні Молдови має відігравати ЄС, й Україна має бути залучена у процес. Щобільше, Україна вже допомагає Кишиневу у цьому.

Що треба знати:

Росія використовує Придністров'я як фактор нестабільності у регіоні

Періодично РФ посилює свою військову присутність там, щоб відтягнути українські сили з інших напрямків

Україна зацікавлена у відновленні територіальної цілісності Молдови на підставі міжнародного права

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді". На думку головного дипломата країни, роль України на міжнародній арені, в тому числі в регіональних геополітичних процесах, має зростати.

Україна зацікавлена у тому, щоб Росія пішла з цієї частини Молдови

Сибіга наголосив, що перебування російських військових на території Придністров'я є неприпустимим. Це безпековий ризик і для Молдови, і для України, і для регіону загалом. Київ безперечно підтримує відновлення територіальної цілісності та суверенітету Молдови разом з Придністров'ям.

При цьому формат "5+2" як інструмент вирішення проблеми Придністров'я – повністю провалився. Я переконаний, що надалі саме ЄС має відігравати визначальну роль у цьому процесі, і у ньому має бути залучена також Україна, — зазначив глава МЗС

Що таке формат "5+2": це переговорний процес з врегулювання між Молдовою та невизнаним Придністров'ям. Він включає дві сторони конфлікту (Молдова, самопроголошене Придністров'я), трьох посередників (ОБСЄ, Росія, Україна) та двох спостерігачів (ЄС, США). Зараз формат де-факто є "мертвим" через участь РФ та війну в Україні.

Україна, за словами Сибіги, виступає категорично проти участі Росії у будь-яких переговорних форматах, де вона присутня. Київ впевнений, що Москві там не місце.

Загроза, яку несе подальше перебування російських військових на території Придністров'я, за словами міністра, стає все більш очевидною. Все гострішим стає питання необхідності відновлення територіальної цілісності Молдови на підставі міжнародного права. Україна не лише може допомогти у цьому, але й вже це робить.

Ми вже допомагаємо – і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС, Андрій Сибіга

Він наголосив, що це має бути спільний рух. Можливість силової допомоги — є виключно рішенням Кишинева.

Ми, до речі, почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров'я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, в тому числі нашого внеску у безпеку Молдови, — резюмував глава МЗС

Що відомо про Придністров'я та як росіяни через нього загрожують Україні

Придністров'я (ПМР) — це невизнана проросійська "республіка" на лівому березі Дністра. Це — частина Молдови, де після війни 1992 року перебувають російські війська. Регіон існує у стані замороженого конфлікту, контролюється Росією та використовується для тиску на Кишинів та Київ.

Невизнане Придністров'я на карті

Востаннє ситуація загострилася наприкінці минулого року. Росія терміново розгорнула масштабну діяльність у Придністровському регіоні Молдови, намагаючись змусити Україну перекидати ресурси на новий напрямок оборони. Були побоювання, що РФ наступатиме на Одесу та Вінницю.

