РФ наступатиме на Одесу та Вінницю? Що означає нова загроза з Придністров’я

Москва хоче відтягнути Сили оборони України з інших напрямків

Росія терміново розгорнула масштабну діяльність у Придністровському регіоні Молдови, намагаючись змусити Україну перекидати ресурси на новий напрямок оборони. Москва не лише активізувала військову присутність, а й почала у регіоні виробництво ударних безпілотників.

На цьому фоні зростає ризик проникнення в Україну російських диверсійно-розвідувальних груп. "Телеграф" поспілкувався з прессекретарем Української добровольчої армії та головою Громадської ради при Одеській ОВ Сергієм Братчуком про те, наскільки ці погрози є серйозними.

ПМР знову стає осередком напруги

За інформацією Головного управління розвідки, Росія терміново нарощує активність у так званій ПМР, щоб створити додаткову точку напруги та відтягнути українські сили з інших напрямків.

У регіоні посилено мобілізаційні заходи, викликають резервістів та проводять розконсервацію озброєння на складах. Паралельно там вже запущено виробництво різних типів БПЛА, а також розгорнуто навчальні центри, в яких готують операторів для використання дронів у бойових умовах.

Ці кроки безпосередньо спрямовані на посилення російської військової присутності у Придністров’ї. Москва традиційно використовує цей анклав як інструмент дестабілізації ситуації у Молдові та створення тиску на українські південні області. У зв’язку з активізацією Росії зростає ризик проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

Кремль заводить агентуру у Придністров’ї

Реалізація плану включає перекидання в Придністров’я агентів російських спецслужб, на яких покладено завдання посилювати внутрішню кризу, проводити провокації, інформаційні операції та диверсійні заходи.

Нинішня активність Кремля пов’язана з підготовкою до так званих " виборів президента ПМР" у 2026 році та новою фазою гібридної операції. Після того, як у 2025 році постачання газу з "Газпрому" припинилося, регіон фактично був врятований завдяки рішенню Молдови постачати газ через "Молдовагаз".

Москва прагне повернути контроль над енергетичною ситуацією, знову зробивши Тираспіль залежним від російського газу. Крім цього, Кремль намагається підвищити популярність проросійських ватажків, приховано наростити військовий контингент у регіоні та створити умови, за яких зібрані сили можуть бути використані для військової ескалації у потрібний момент.

Боятися не варто?

Прессекретар Української добровольчої армії та голова Громадської ради при Одеській ОВ Сергій Братчук підтвердив, що українська сторона уважно відстежує ситуацію та готується до можливих дій ворога. У коментарі "Телеграфу" він зазначив:

"Для того, щоб реагувати на всі виклики, які потенційно можуть виникати, розглядаються різноманітні сценарії можливих дій ворога, який може використовувати і планувати використовувати так зване Придністров’я для відповідних дій", — пояснив він.

Він наголосив, що йдеться не про нагнітання ситуації, а про констатацію готовності держави:

Україна знає про ризики, Україна знає про можливі виклики та готова ефективно не просто реагувати, а відповідати на можливі потенційні загрози Сергій Братчук

Братчук також зазначив, що Сили оборони повністю контролюють ситуацію :

"Не лякатися треба, а розуміти, що війна триває, ситуації можуть виникати різні, але Сили оборони контролюють ситуацію повністю як на державному кордоні, зокрема в Одеській області, так і на іншому відтинку кордону", — підсумував він.

