Украина уже помогает Молдове в деоккупации Приднестровья, — Сибига

РФ "мутит воду" в регионе с 90-х годов

Определяющую роль в урегулировании в Приднестровском регионе Молдовы должен играть ЕС и Украина должна быть вовлечена в процесс. Более того, Украина уже помогает Кишиневу в этом.

Что нужно знать:

Россия использует Приднестровье как фактор нестабильности в регионе

Периодически РФ усиливает свое военное присутствие там, чтобы оттянуть украинские силы с других направлений

Украина заинтересована в восстановлении территориальной целостности Молдовы на основании международного права

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде". По мнению главного дипломата страны, роль Украины на международной арене, в том числе в региональных геополитических процессах должна возрастать.

Украина заинтересована в том, чтобы Россия ушла из этой части Молдовы

Сибига подчеркнул, что пребывание российских военных на территории Приднестровья недопустимо. Это риск безопасности и для Молдовы, и для Украины, и для региона в целом. Киев, безусловно, поддерживает восстановление территориальной целостности и суверенитета Молдовы вместе с Приднестровьем.

При этом формат "5+2" как инструмент решения проблемы Приднестровья полностью провалился. Я убежден, что в дальнейшем именно ЕС должен играть определяющую роль в этом процессе и к нему должна быть привлечена также Украина, — отметил глава МИД

Что такое формат "5+2": это переговорный процесс по урегулированию между Молдовой и непризнанным Приднестровьем. Он включает в себя две стороны конфликта (Молдова, самопровозглашенное Приднестровье), трех посредников (ОБСЕ, Россия, Украина) и двух наблюдателей (ЕС, США). Сейчас формат де-факто является "мертвым" из-за участия РФ и войны в Украине.

Украина, по словам Сибиги, выступает категорически против участия России в любых переговорных форматах, где она находится. Киев уверен, что Москве там не место.

Угроза, которую несет дальнейшее пребывание российских военных на территории Приднестровья, по словам министра, становится все более очевидной. Все острее становится вопрос необходимости восстановления территориальной целостности Молдовы на основании международного права. Украина не только может в этом помочь, но и уже это делает.

Мы уже помогаем – и через развитие общей пограничной инфраструктуры, и через устранение Молдовы от российских энергоресурсов, и через совместное взаимодействие на пути к членству в ЕС, Андрей Сибига

Он подчеркнул, что это должно быть совместное движение. Возможность силовой помощи является исключительно решением Кишинева.

Мы, кстати, слышали и приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращение дружественной Молдовы по поводу дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы, — резюмировал глава МИД

Что известно о Приднестровье и как россияне через него угрожают Украине

Приднестровье (ПМР) – это непризнанная пророссийская "республика" на левом берегу Днестра. Это часть Молдовы, где после войны 1992 года находятся российские войска. Регион существует в состоянии замороженного конфликта, контролируется Россией и используется для давления на Кишинев и Киев.

Непризнанное Приднестровье на карте

В последний раз ситуация обострилась в конце прошлого года. Россия срочно развернула масштабную деятельность в Приднестровском регионе Молдовы, пытаясь заставить Украину опрокидывать ресурсы на новое направление обороны. Были опасения, что РФ будет наступать в Одессу и Винницу.

