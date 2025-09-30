ЗСУ не спитають згоди Санду? Чому Україні важливо вирішити питання Придністров’я

Із "незалежністю" сепаратистського анклаву буде покінчено за тиждень

Доки не буде ухвалено вольове рішення про розширення влади Кишинева на Придністров’я, сепаратистський регіон буде становити загрозу стабільності як у Молдові, так і в Україні. При цьому в Бухаресті теж мають позитивно поставитися до остаточного вирішення придністровського питання.

Факт:

Придністров’я — це ракова пухлина на тілі Молдови

Придністров’я дестабілізує ситуацію на півдні України

Молдова, Україна та Румунія — за ліквідацію сепаратистського анклаву

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому після перемоги пропрезидентських сил у Молдові на парламентських виборів Росія спробує дестабілізувати ситуацію в республіці.

На його думку, проросійські сили, основна маса яких засіла у Придністров’ї, зазнали поразки, тому будуть влаштовувати протести або протидіяти офіційній владі іншим чином.

— І це буде тривати, поки Україна не вирішить питанням Придністров'я вольовим кроком. Поки у Придністров'ї є російська армія, воно і буде продовжувати, бо це як ракова пухлина, через яку росіяни завжди будуть дестабілізувати Молдову, — каже політичний експерт.

За його словами, все буде залежати виключно від політичної волі і мовчазної згоди президентки Маї Санду.

— У нас часто говорять, що Україна не може здійснювати операцію на території іншої держави без згоди парламенту, іншої держави. Зрозуміло, що ніколи такої згоди не буде, і сама Санду ніколи такого дозволу не дасть. Тому можна явочним порядком: зробили і через тиждень віддали "ключі від квартири" старим-новим господарям, тобто адміністрації Молдови, — каже політолог.

Він припустив, що можуть бути ноти протесту. Однак Україна вирішить питання власної безпеки на кордоні з Одеською областю.

— Десь хтось щось може сказати, але на цьому і закінчиться. Бо і Румунія буде не проти, щоб це було зроблено, і Україна не проти того, щоб це було зроблено, щоб цей анклав не сидів у нас під боком і завжди нам погрожував. І Молдові цікаво було б, бо уряд нарешті отримає контроль над генеруючими потужностями електрики, — каже керуючий партнер НАГ.

Він пояснив, що всі генеруючі потужності зосереджені на Лівому березі Дністра, (це Дубоссарська ГЕС і Кучурганська ДРЕС), тому Молдова змушена купувати електроенергію у сепаратистів.

— Уявіть, Україна закуповує електрику в Росії, тому що у нас нема генеруючих потужностей. Так приблизно зараз в Молдові відбувається. Якщо Україна буде здійснювати (військову операцію проти придністровських сепаратистів. — Ред.), тоді теоретично можна говорити, що буде якась контрольована стабільність у Молдові. Бо поки буде Придністров'я і т.зв. Гагаузька автономія, фактично нав'язана Молдові на початку 1990-х, це (політична нестабільність. — Ред.), на жаль, буде тривати, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні ліквідувати загрозу удару з Придністров’я.