ЗСУ не спитають згоди Санду? Чому Україні важливо вирішити питання Придністров’я

Ігор Тимофєєв
Мая Санду Новина оновлена 30 вересня 2025, 17:26
Із "незалежністю" сепаратистського анклаву буде покінчено за тиждень

Доки не буде ухвалено вольове рішення про розширення влади Кишинева на Придністров’я, сепаратистський регіон буде становити загрозу стабільності як у Молдові, так і в Україні. При цьому в Бухаресті теж мають позитивно поставитися до остаточного вирішення придністровського питання.

Факт:

Придністров’я це ракова пухлина на тілі Молдови

Придністров’я дестабілізує ситуацію на півдні України

Молдова, Україна та Румунія за ліквідацію сепаратистського анклаву

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому після перемоги пропрезидентських сил у Молдові на парламентських виборів Росія спробує дестабілізувати ситуацію в республіці.

На його думку, проросійські сили, основна маса яких засіла у Придністров’ї, зазнали поразки, тому будуть влаштовувати протести або протидіяти офіційній владі іншим чином.

— І це буде тривати, поки Україна не вирішить питанням Придністров'я вольовим кроком. Поки у Придністров'ї є російська армія, воно і буде продовжувати, бо це як ракова пухлина, через яку росіяни завжди будуть дестабілізувати Молдову, — каже політичний експерт.

За його словами, все буде залежати виключно від політичної волі і мовчазної згоди президентки Маї Санду.

— У нас часто говорять, що Україна не може здійснювати операцію на території іншої держави без згоди парламенту, іншої держави. Зрозуміло, що ніколи такої згоди не буде, і сама Санду ніколи такого дозволу не дасть. Тому можна явочним порядком: зробили і через тиждень віддали "ключі від квартири" старим-новим господарям, тобто адміністрації Молдови, — каже політолог.

Він припустив, що можуть бути ноти протесту. Однак Україна вирішить питання власної безпеки на кордоні з Одеською областю.

— Десь хтось щось може сказати, але на цьому і закінчиться. Бо і Румунія буде не проти, щоб це було зроблено, і Україна не проти того, щоб це було зроблено, щоб цей анклав не сидів у нас під боком і завжди нам погрожував. І Молдові цікаво було б, бо уряд нарешті отримає контроль над генеруючими потужностями електрики, — каже керуючий партнер НАГ.

Він пояснив, що всі генеруючі потужності зосереджені на Лівому березі Дністра, (це Дубоссарська ГЕС і Кучурганська ДРЕС), тому Молдова змушена купувати електроенергію у сепаратистів.

— Уявіть, Україна закуповує електрику в Росії, тому що у нас нема генеруючих потужностей. Так приблизно зараз в Молдові відбувається. Якщо Україна буде здійснювати (військову операцію проти придністровських сепаратистів. — Ред.), тоді теоретично можна говорити, що буде якась контрольована стабільність у Молдові. Бо поки буде Придністров'я і т.зв. Гагаузька автономія, фактично нав'язана Молдові на початку 1990-х, це (політична нестабільність. — Ред.), на жаль, буде тривати, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні ліквідувати загрозу удару з Придністров’я.

