Відпочинок у черзі до вбиральні: що за загадкова хвороба косить туристів у Буковелі (відео)

Соціальні мережі "гудуть" через спалах інфекції в Карпатах

Днями у соцмережах з'явилася інформація щодо масових випадків захворювань з симптомами отруєнь на гірськолижному курорті Буковель. Користувачі різних платформ почали ділитися відео з лікарняних ліжок, розповідаючи про свій стан. У хворих спостерігаються діарея, блювота, висока температура та загальна слабкість. Більшість згадують ротавірус, проте одна з версій, яка набирає популярності в мережі, – проблеми з каналізацією та водопостачанням на курорті.

Чи могла каналізація спричинити захворювання і чи є офіційні підтвердження масових отруєнь, з'ясовували журналісти "Телеграфу".

Чи були зафіксовані випадки захворювання

Дедалі частіше в мережі з'являється версія про проблеми з каналізацією та водопостачанням. Користувачі пишуть, що це не вірус, а наслідки потрапляння фекалій у поверхневі води.

"В Буковелі не вірус! Там величезна проблема із каналізацією. Інколи фекалії потрапляють в поверхневі води і от тоді стається масове отруєння людей! Воно не залежить від готелю! Хтось глотнув води в басейні, хтось в душі, хтось зуби почистив водою з крану, хтось поїв з тарілки, яку помили зараженою водою", – пишуть у групі "Буковель ротавірус".

Подібних повідомлень у мережі з'явилося безліч. Через ймовірність захворіти деякі користувачі називають відпочинок на курорті "грою в рулетку" За їхніми словами, заражатися можуть туристи з різних готелів, що нібито вказує на загальну проблему з водопостачанням.

Версія про каналізацію чи ротавірусу: що говорять у мережі

За цією версією, питна вода та вода для побутових потреб можуть забруднюватися через недосконалу систему очищення стоків. Це пояснювало б, чому хворіють туристи з різних готелів та чому симптоми схожі на кишкові інфекції. Проте не все так однозначно.

Водночас прихильники версії про ротавірус наголошують, що такі спалахи типові для зимового сезону в Буковелі, і зустрічаються не перший рік.

А що каже місцева влада та медики

Володимир Джигіта, речник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже, що інформація про масові отруєння поки не підтверджується.

Володимир Джигіта

"Станом на вчорашній день і на сьогоднішній ранок жодних повідомлень про наявність хворих людей з будь-якими ознаками отруєнь в центр контролю та профілактики хвороб не надходило", – зазначив речник.

Джигіта наголосив, що заклади охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про випадки масових отруєнь. Оскільки таких звернень не було, центр не може підтвердити інформацію з соцмереж. Водночас представник центру зауважив, що після появи публікацій у соцмережах вони звернулися до закладів охорони здоров'я та місцевих громад для з'ясування ситуації.

"Отже, сказати про те, що там наявний якийсь вірус чи масове отруєння — ми не можемо, тому що ще раз офіційних документів, жодних офіційних повідомлень від жодного заходу не поступало станом на зараз", – додав він.

За словами Володимира Джигіти, наразі триває уточнення інформації безпосередньо з медичних закладів. Результати цього збору даних мають бути відомі вже вранці 29 січня — тоді центр зможе більш предметно говорити про наявність або відсутність спалаху захворювань.

Що каже про можливі проблеми з каналізацією та водопостачанням місцева влада

Христина Васількова, секретар Поляницької сільради

Христина Васількова, секретар Поляницької сільської ради, у коментарі "Телеграфу" прокоментувала чутки про масові захворювання та проблеми з інфраструктурою.

"Сьогодні нам жодних повідомлень про масові отруєння від офіційних органів не надходило. Тобто, станом на зараз ця інформація є непідтвердженою", – повідомила Василькова.

Щодо версії про проблеми з каналізацією, секретар сільради пояснила особливості інфраструктури курорту.

"Централізованого водопостачання та водовідведення в селі Поляниця немає. В нас є суб'єкти господарювання, які мають приватні очисні станції. Також є туристичний район Буковель, який має приватні свої водоочисні споруди, і вони там високої якості", – зазначила вона.

За словами Василькової, практично кожен готель або група готелів мають власні локальні системи очищення води, які не поєднані між собою.

Як може схематично виглядати система водопостачання та водовідведення готелю - один з можливих варіантів

"Це скупчення людей, і це не обов'язково не від води. Ми сумніваємося, що від води", – додала секретар сільради.

Василькова підкреслила, що серед місцевих жителів не зафіксовано випадків захворювання. Вона ставить під сумнів версію про проблеми з водопостачанням. За її словами, місцеві мешканці користуються тією ж водою і залишаються здоровими. "Ми (працівники сільради — Ред.) всі місцеві мешканці, щодня п'ємо цю воду, і ніхто з нас не захворів", — резюмує Христина Василькова.

Що далі: офіційні органи збирають інформацію

Представник обласного центру контролю хвороб зазначають, що ротавірусна інфекція дійсно поширена в зимовий період у місцях масового скупчення людей. Спалахи вірусу фіксують не лише в Карпатах, а й у великих містах, зокрема у Львові.

Незважаючи на доволі неприємні симптоми, у соцмережах, як завжди, знаходять приводи для жартів:

