Відпочинок у черзі до вбиральні: що за загадкова хвороба косить туристів у Буковелі (відео)
-
-
Соціальні мережі "гудуть" через спалах інфекції в Карпатах
Днями у соцмережах з'явилася інформація щодо масових випадків захворювань з симптомами отруєнь на гірськолижному курорті Буковель. Користувачі різних платформ почали ділитися відео з лікарняних ліжок, розповідаючи про свій стан. У хворих спостерігаються діарея, блювота, висока температура та загальна слабкість. Більшість згадують ротавірус, проте одна з версій, яка набирає популярності в мережі, – проблеми з каналізацією та водопостачанням на курорті.
Чи могла каналізація спричинити захворювання і чи є офіційні підтвердження масових отруєнь, з'ясовували журналісти "Телеграфу".
Чи були зафіксовані випадки захворювання
Дедалі частіше в мережі з'являється версія про проблеми з каналізацією та водопостачанням. Користувачі пишуть, що це не вірус, а наслідки потрапляння фекалій у поверхневі води.
"В Буковелі не вірус! Там величезна проблема із каналізацією. Інколи фекалії потрапляють в поверхневі води і от тоді стається масове отруєння людей! Воно не залежить від готелю! Хтось глотнув води в басейні, хтось в душі, хтось зуби почистив водою з крану, хтось поїв з тарілки, яку помили зараженою водою", – пишуть у групі "Буковель ротавірус".
Подібних повідомлень у мережі з'явилося безліч. Через ймовірність захворіти деякі користувачі називають відпочинок на курорті "грою в рулетку" За їхніми словами, заражатися можуть туристи з різних готелів, що нібито вказує на загальну проблему з водопостачанням.
Версія про каналізацію чи ротавірусу: що говорять у мережі
За цією версією, питна вода та вода для побутових потреб можуть забруднюватися через недосконалу систему очищення стоків. Це пояснювало б, чому хворіють туристи з різних готелів та чому симптоми схожі на кишкові інфекції. Проте не все так однозначно.
Водночас прихильники версії про ротавірус наголошують, що такі спалахи типові для зимового сезону в Буковелі, і зустрічаються не перший рік.
А що каже місцева влада та медики
Володимир Джигіта, речник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже, що інформація про масові отруєння поки не підтверджується.
"Станом на вчорашній день і на сьогоднішній ранок жодних повідомлень про наявність хворих людей з будь-якими ознаками отруєнь в центр контролю та профілактики хвороб не надходило", – зазначив речник.
Джигіта наголосив, що заклади охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про випадки масових отруєнь. Оскільки таких звернень не було, центр не може підтвердити інформацію з соцмереж. Водночас представник центру зауважив, що після появи публікацій у соцмережах вони звернулися до закладів охорони здоров'я та місцевих громад для з'ясування ситуації.
"Отже, сказати про те, що там наявний якийсь вірус чи масове отруєння — ми не можемо, тому що ще раз офіційних документів, жодних офіційних повідомлень від жодного заходу не поступало станом на зараз", – додав він.
За словами Володимира Джигіти, наразі триває уточнення інформації безпосередньо з медичних закладів. Результати цього збору даних мають бути відомі вже вранці 29 січня — тоді центр зможе більш предметно говорити про наявність або відсутність спалаху захворювань.
Що каже про можливі проблеми з каналізацією та водопостачанням місцева влада
Христина Васількова, секретар Поляницької сільської ради, у коментарі "Телеграфу" прокоментувала чутки про масові захворювання та проблеми з інфраструктурою.
"Сьогодні нам жодних повідомлень про масові отруєння від офіційних органів не надходило. Тобто, станом на зараз ця інформація є непідтвердженою", – повідомила Василькова.
Щодо версії про проблеми з каналізацією, секретар сільради пояснила особливості інфраструктури курорту.
"Централізованого водопостачання та водовідведення в селі Поляниця немає. В нас є суб'єкти господарювання, які мають приватні очисні станції. Також є туристичний район Буковель, який має приватні свої водоочисні споруди, і вони там високої якості", – зазначила вона.
За словами Василькової, практично кожен готель або група готелів мають власні локальні системи очищення води, які не поєднані між собою.
"Це скупчення людей, і це не обов'язково не від води. Ми сумніваємося, що від води", – додала секретар сільради.
Василькова підкреслила, що серед місцевих жителів не зафіксовано випадків захворювання. Вона ставить під сумнів версію про проблеми з водопостачанням. За її словами, місцеві мешканці користуються тією ж водою і залишаються здоровими. "Ми (працівники сільради — Ред.) всі місцеві мешканці, щодня п'ємо цю воду, і ніхто з нас не захворів", — резюмує Христина Василькова.
Що далі: офіційні органи збирають інформацію
Представник обласного центру контролю хвороб зазначають, що ротавірусна інфекція дійсно поширена в зимовий період у місцях масового скупчення людей. Спалахи вірусу фіксують не лише в Карпатах, а й у великих містах, зокрема у Львові.
Незважаючи на доволі неприємні симптоми, у соцмережах, як завжди, знаходять приводи для жартів:
Нагадаємо, "Телеграф" також повідомляв, скільки коштує поїсти в Буковелі.