Не тільки Буковель: скільки коштує відпочити у Славському та Пилипці цієї зими

На вартість впливає не тільки наявність сніданків

Вартість зимового відпочинку в Карпатах цього року трошки кусається, особливо, якщо йдеться про оренду житла у Буковелі на новорічні свята. Проте є зимові курорти і з більш доступними цінами, до прикладу, Славське та Пилипці.

"Телеграф" розповість, скільки коштує відпочинок у цих населених пунктах та які будиночки дешевші.

Відпочинок у Славське в Карпатах

У цьому населеному пункті Карпат є багато варіантів житла від готелю з номерами до окремих котеджів. При цьому на вартість впливає і розташування, і наявність сніданку. До прикладу, за дві ночі треба буде викласти від 9 000 до 3 000 грн. І це без дороги та додаткових розваг. У вартість входить проживання дві доби, сніданок щоранку. З додаткових розваг готелі пропонують канатну дорогу, яка знаходиться приблизно за 1 км від доступних номерів та ближче до більш дорогих.

До того ж деякі будинки мають басейн або чани, проте купання в останніх оплачується окремо. В оренду здають житло і за 2 500 грн, але без сніданку, або котедж до 4 тисяч грн. Проте у цих садибах немає поблизу цікавих місць, лише гірські краєвиди.

Відпочинок у Пилипці в Карпатах

У цьому населеному пункті ціни дешеві, ніж у передньому. Тут вартість двох ночей у садибах від 8 тисяч до 2 тисяч грн. Проте ті, що менше коштують — без сніданків. До прикладу, у садибі "Домашній затишок" пропонують усі комфортні умови та більш-менш близьке розташування до цікавих місць. Так, до водоспаду Шипіт десь 6 км. По дорозі до будинку є центр реабілітації бурих ведмедів та озеро Синевир.

З доступних розваг, окрім катання на підйомнику, є оздоровчі чани з мінеральною водою, критий басейн з підігрівом води, природні мінеральні джерела з лікувальною водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з початку відкриття сезону у Буковелі там величезні черги на спуски та підйомники.