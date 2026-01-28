Отдых в очереди в туалет: что за загадочная болезнь косит туристов в Буковеле (видео)

Социальные сети "гудят" из-за вспышки инфекции в Карпатах

На днях в соцсетях появилась информация о массовых случаях заболеваний с симптомами отравлений на горнолыжном курорте Буковель. Пользователи разных платформ начали делиться видео с больничных коек, рассказывая о своем состоянии. У больных наблюдаются диарея, рвота, высокая температура и общая слабость. Большинство упоминают ротавирус, однако одна из набирающих популярность в сети версий – проблемы с канализацией и водоснабжением на курорте.

Могла ли канализация вызвать заболевание и есть ли официальные подтверждения массовых отравлений, выясняли журналисты "Телеграфа".

Были ли зафиксированы случаи заболевания

Все чаще в сети появляется версия о проблемах канализации и водоснабжения. Пользователи пишут, что это вирус, а следствие попадания фекалий в поверхностные воды.

"В Буковеле не вирус! Там огромная проблема с канализацией. Иногда фекалии попадают в поверхностные воды и вот тогда происходит массовое отравление людей! Оно не зависит от отеля! ротавирус".

Подобных сообщений в сети появилось множество. По словам пользователей, заражаться могут туристы из разных отелей, что якобы указывает на общую проблему с водоснабжением.

Версия о канализации или ротавирусе: что говорят в сети

По этой версии, питьевая вода и вода для бытовых нужд могут загрязняться из-за несовершенной системы очистки стоков. Это объясняло бы, почему болеют туристы из разных отелей и почему симптомы похожи на кишечные инфекции. Однако не все столь однозначно.

В то же время поклонники версии о ротавирусе отмечают, что такие вспышки типичны для зимнего сезона в Буковеле, и встречаются не первый год.

А что говорят местные власти и специалисты

Владимир Джигита, представитель Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней, говорит, что информация о массовых отравлениях пока не подтверждается.

"По состоянию на вчерашний день и на сегодняшнее утро никаких сообщений о наличии больных людей с какими-либо признаками отравлений в центр контроля и профилактики болезней не поступало", – отметил представитель.

Джигита подчеркнул, что учреждения здравоохранения обязаны сообщать о случаях массовых отравлений. Поскольку таких обращений не было, центр не может подтвердить информацию из соцсетей. В то же время представитель центра отметил, что после появления публикаций в соцсетях они обратились в учреждения здравоохранения и местные общины для выяснения ситуации.

"Итак, сказать о том, что там имеется какой-то вирус или массовое отравление — мы не можем, потому что еще раз официальных документов, никаких официальных сообщений ни от одного сообщения не поступало по состоянию на данный момент", – добавил он.

По словам Владимира Джигиты, в настоящее время идет уточнение информации непосредственно из медицинских учреждений. Результаты этого сбора данных должны быть известны уже утром 29 января – тогда центр сможет более предметно говорить о наличии или отсутствии вспышки заболеваний.

Что говорит о возможных проблемах с канализацией и водоснабжением местные власти

Кристина Василькова, секретарь Поляницкого сельского совета, в комментарии "Телеграфу" прокомментировала слухи о массовых заболеваниях и проблемах с инфраструктурой.

"Сегодня нам никаких сообщений о массовых отравлениях от официальных органов не поступало. То есть, по состоянию на данный момент эта информация не подтверждена", – сообщила Василькова.

Относительно версии о проблемах с канализацией секретарь сельсовета объяснила особенности инфраструктуры курорта.

"Централизованного водоснабжения и водоотведения в селе Поляница нет. У нас есть субъекты хозяйствования, которые имеют частные очистные станции. Также есть туристический район Буковель, который имеет свои частные водоочистные сооружения, и они там высокого качества", — отметила она.

По словам Васильковой, практически каждый отель или группа гостиниц имеют собственные локальные системы очистки воды, которые не соединены между собой.

"Это скопление людей, и это не обязательно от воды. Мы сомневаемся, что от воды", – добавила секретарь сельсовета.

Василькова подчеркнула, что среди местных жителей не зафиксированы случаи заболевания. Она подвергает сомнению версию о проблемах с водоснабжением. По ее словам, местные жители пользуются той же водой и остаются здоровыми. "Мы (работники сельсовета — Ред.) все местные жители, каждый день пьем эту воду, и никто из нас не заболел", — резюмирует Кристина Василькова.

Что дальше: официальные органы собирают информацию

Представители областного центра контроля болезней отмечают, что ротавирусная инфекция действительно распространена в зимний период в местах массового скопления людей. Вспышки вируса фиксируют не только в Карпатах, но и в больших городах, в частности, во Львове.

Несмотря на довольно неприятные симптомы, в соцсетях, как всегда, находят поводы для шуток:

