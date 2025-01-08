Не лише Буковель. Де і за якою ціною в Києві та області можна покататися на лижах, тюбах та сноубордах

Є безкоштовні і платні локації

Мешканцям столиці не обов'язково їхати до Карпат, щоб насолодитися зимовими розвагами. У Києві та передмісті працює чимало локацій для катання на лижах, сноуборді та тюбінгу.

Видання Visitukraine розповідає про найпопулярніші місця, умови та вартість. Є також безкоштовні локації.

Голосіївський парк (Goloseev Ski Park)

Goloseev Ski Park

Goloseev Ski Park пропонує траси для лижників і сноубордистів різного рівня підготовки. У парку працює гірськолижна школа та дитячий лижний садок. Завдяки системі штучного засніження катання можливе за будь-якої погоди.

Ціни:

13 підйомів: 600 грн (вихідні), 500 грн (будні);

3 години катання: 800 грн (вихідні), 650 грн (будні);

2 години катання: 550 грн (вихідні), 450 грн (будні);

Один підйом: 50 грн (вихідні), 40 грн (будні).

Адреса: Голосіївський проспект, 87

Тюбінг біля Палацу "Україна"

"Містечко зимових розваг" розташувалося біля Палацу "Україна" та пропонує катання на одній з найвищих тюбінгових гірок столиці. Семиметровий спуск доступний для дітей від 6 років.

Вартість:

3 спуски: 75 грн

5 спусків: 100 грн

Зимова країна на ВДНГ

На території комплексу функціонують дві тюбінгові гірки. Перша, заввишки 4 метри, призначена для дітей до 120 см зросту. Друга, висотою 9 метрів та довжиною 55 метрів, розрахована на відвідувачів від 120 см зросту. Максимальна вага для катання становить 130 кг.

Ціни:

1 спуск: 90 грн

3 спуски: 180 грн

5 спусків: 280 грн

"Активна країна" у Парку Перемоги

На лівому березі Києва функціонує всесезонна тюбінгова гірка довжиною 100 метрів. Атракціон підходить для дітей від 2,5 років, які можуть спускатися самостійно або з батьками. Гірка обладнана тюбами різного розміру зі зручними ручками.

Вартість:

1 спуск: 35 грн

12 спусків: 350 грн

Адреса: вул. Князя Романа Мстиславовича, 22

Gvozdoff

У селі Гвоздів розташувався комплекс із двома трасами довжиною 200 і 220 метрів. Ширина трас складає 40 і 60 метрів відповідно, з перепадом висот 35 і 40 метрів. Комплекс оснащений двома бугельними підйомниками та мультіліфтом. Для любителів тюбінгу облаштували окрему трасу.

Добропарк

За 29 кілометрів від Києва, у селі Мотижин, розкинувся парк розваг із тюбінговими гірками. Катання на тюбах входить у вартість вхідного квитка. Парк працює щодня з 16:00 до 21:00.

Вартість входу:

Дорослі: 400 грн

Діти: 300 грн

Безкоштовні локації

У Парку Слави розташовані різноманітні спуски, які підійдуть як початківцям, так і досвідченим любителям зимових розваг. Пейзажна алея приваблює екстремалів крутими схилами, проте не підходить для дітей через високу стрімкість. На Оболонській набережній можна знайти помірні схили, ідеальні для сімейного відпочинку.

Також раніше "Телеграф" розповідав, куди можна в Україні поїхати покататися на лижах. Є багато локацій по різних областях.