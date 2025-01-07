На Буковель обрушилося потепління: сніг тане та людей у чергах менше (фото)

Загалом на курорті спостерігається все ще велика кількість людей

У Буковелі, де цієї зими відпочиває багато українців, настало невелике потепління. Плюсова температура почала "з’їдати" сніг і водночас на курорті поменшало людей.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа", надаючи відповідні фото. На них можна побачити, що місцями сніг перетворюється на сльоту.

При цьому в черзі на витяг стало помітно менше людей. У черзі на нього доведеться постояти від 5 до 20 хвилин. Хоча вона просувається в середньому досить швидко.

На курорті досі залишається велика кількість людей.

Згідно з прогнозом сайту Sinoptik.ua, у вівторок, 7 січня, у Буковелі вдень та ввечері температура триматиметься на рівні +6.. +7 градусів. Далі вночі вона також підніматиметься до +6.

При цьому, синоптики обіцяють дощі найближчої ночі і наступного ранку. Проте вже до 11 січня у Буковелі знову буде похолодання до -4 вдень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що туристи в Буковелі скаржаться на один із спусків, де неможливо встояти. Відповідні відео почали поширюватися по соцмережах. На них видно, як деякі туристи майже відразу падають після спуску на лижах.