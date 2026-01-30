В Україні скасовують низку потягів: яким областям не пощастило

Росіяни почали частіше атакувати рухомий склад УЗ

"Укрзалізниця" працює у дуже складних умовах, бо росіяни б'ють по вокзалах та навіть обстрілюють поїзди з пасажирами. Через безпекову ситуацію у п'ятницю, 30 січня, тимчасово не курсуватимуть декілька приміських поїздів у Дніпропетровській області.

Що треба знати:

Ворог посилив удари по залізниці

Через безпекову ситуацію можуть тимчасово скасовувати деякі рейси

У п'ятницю скасовано чотири приміські поїзди у Дніпропетровщині та змінено маршрут ще одного

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1

№7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

Крім того, 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 – Запоріжжя-2), — додали в Укрзалізниці

Росіяни посилили атаки на залізницю

Росіяни посилюють удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. 27 січня росіяни вдарили дронами по пасажирському поїзду "Барвінкове — Львів — Чоп" у Барвінківській громаді Харківської області. Загинуло п'ятеро людей.

Атакований росіянами поїзд

УЗ ухвалила низку рішень, щоб наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників. Обмежено низку сполучень, зокрема на Харківщині.

На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де є підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, які можуть впливати на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

