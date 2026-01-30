В Україні скасовують низку потягів: яким областям не пощастило
-
-
Росіяни почали частіше атакувати рухомий склад УЗ
"Укрзалізниця" працює у дуже складних умовах, бо росіяни б'ють по вокзалах та навіть обстрілюють поїзди з пасажирами. Через безпекову ситуацію у п'ятницю, 30 січня, тимчасово не курсуватимуть декілька приміських поїздів у Дніпропетровській області.
Що треба знати:
- Ворог посилив удари по залізниці
- Через безпекову ситуацію можуть тимчасово скасовувати деякі рейси
- У п'ятницю скасовано чотири приміські поїзди у Дніпропетровщині та змінено маршрут ще одного
Про це повідомили в "Укрзалізниці". Цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6104 Синельникове-1 – Чаплине
- №6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний
- №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1
- №7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний
Крім того, 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 – Запоріжжя-2), — додали в Укрзалізниці
Росіяни посилили атаки на залізницю
Росіяни посилюють удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. 27 січня росіяни вдарили дронами по пасажирському поїзду "Барвінкове — Львів — Чоп" у Барвінківській громаді Харківської області. Загинуло п'ятеро людей.
УЗ ухвалила низку рішень, щоб наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників. Обмежено низку сполучень, зокрема на Харківщині.
На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де є підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, які можуть впливати на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає вокзал у Фастові після удару Росії. Окрім самого вокзалу, знищена також адміністративна будівля.