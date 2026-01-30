В Украине отменяют ряд поездов: каким областям не повезло
Россияне стали чаще атаковать подвижной состав УЗ
"Укрзализныця" работает в очень сложных условиях, потому что россияне бьют по вокзалам и даже обстреливают поезда с пассажирами. Из-за ситуации с безопасностью в пятницу, 30 января, временно не будут курсировать несколько пригородных поездов в Днепропетровской области.
Что нужно знать:
- Враг усилил удары по железной дороге
- Из-за ситуации с безопасностью могут временно отменять некоторые рейсы
- В пятницу отменены четыре пригородных поезда на Днепропетровщине и изменен маршрут еще одного
Об этом сообщили в "Укрзализныце". В эти сутки временно не будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6104 Синельниково-1 – Чаплино
- №6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный
- №6272 Синельниково-1 – Павлоград-1
- №7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный
Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 – Запорожье-2), – добавили в Укрзализныци.
Россияне усилили атаки на железную дорогу
Россияне усиливают удары по железной дороге, в том числе по подвижному составу. 27 января россияне ударили дронами по пассажирскому поезду "Барвинково — Львов — Чоп" в Барвенковской общине Харьковской области. Погибли пять человек.
УЗ приняла ряд решений, чтобы по возможности уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников. Ограничен ряд сообщений, в частности, на Харьковщине.
На отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, которые могут влиять на своевременность поездов — в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов.
