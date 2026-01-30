В Украине отменяют ряд поездов: каким областям не повезло

Россияне стали чаще атаковать подвижной состав УЗ

"Укрзализныця" работает в очень сложных условиях, потому что россияне бьют по вокзалам и даже обстреливают поезда с пассажирами. Из-за ситуации с безопасностью в пятницу, 30 января, временно не будут курсировать несколько пригородных поездов в Днепропетровской области.

Что нужно знать:

Враг усилил удары по железной дороге

Из-за ситуации с безопасностью могут временно отменять некоторые рейсы

В пятницу отменены четыре пригородных поезда на Днепропетровщине и изменен маршрут еще одного

Об этом сообщили в "Укрзализныце". В эти сутки временно не будут курсировать такие пригородные поезда:

№6104 Синельниково-1 – Чаплино

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный

№6272 Синельниково-1 – Павлоград-1

№7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный

Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 – Запорожье-2), – добавили в Укрзализныци.

Россияне усилили атаки на железную дорогу

Россияне усиливают удары по железной дороге, в том числе по подвижному составу. 27 января россияне ударили дронами по пассажирскому поезду "Барвинково — Львов — Чоп" в Барвенковской общине Харьковской области. Погибли пять человек.

Атакованный россиянами поезд

УЗ приняла ряд решений, чтобы по возможности уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников. Ограничен ряд сообщений, в частности, на Харьковщине.

На отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, которые могут влиять на своевременность поездов — в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит вокзал в Фастове после удара России. Кроме самого вокзала, уничтожено административное здание.