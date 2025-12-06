Від вокзалу у Фастові залишився лише каркас: на що Росія перетворила станцію (фото, відео)

Удар по Фастову залишив місто без головного вокзалу

Внаслідок російської атаки в ніч на 6 грудня вокзал у Фастові, Київська область, зруйнований вщент. Окрім самого вокзалу, знищена також адміністративна будівля. Внаслідок удару постраждав чоловік, в нього поранена нога.

Вокзал у Фастові

Масштаби руйнувань очевидні — від жвавого вокзалу залишився кістяк. "Для забезпечення доїзду мешканців з Фастова до Києва організовано рейс до метро Теремки", — повідомив міський голова Михайло Нетяжук.

Після удару зайнялась пожежа

Залізнична станція Фастів — важливий вузол, через який курсувало чимало поїздів дальнього сполучення. Укрзалізниця повідомила, що наразі вони перенаправлені задля безпеки пасажирів.

Вокзал у Фастові

Через Фастів І проходять і зупиняються пасажирські поїзди далекого сполучення, у тому числі нічний швидкий поїзд "Дунай" сполученням Київ—Ізмаїл. Інші далекі поїзди рухаються у напрямках Львова, Івано-Франківська, Ужгорода та півдня країни, хоча швидкісні та частина нічних експресів станцію не зупиняють.

Водночас станція є критично важливою для приміського сполучення: щодня тисячі людей сідають тут на електрички до Києва, Вишневого та Боярки, що робить Фастів І одним із найінтенсивніших приміських напрямків столичного регіону.

Вокзал у Фастові

Під час атаки постраждала не тільки вузлова станція Фастів, а й приміський рухомий склад. Через це обмежили рух навколо постраждалого вузла.

Вокзал у Фастові

