Великого вибору не було: якими цукерками ласували діти в СРСР (фото)
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Їхній смак викликає теплі спогади про безтурботне дитинство та свята
У Радянському Союзі цукерки були не просто солодощами, а частиною культури, яка мала свої унікальні традиції та рецепти. Дефіциту солодощів у великих містах не було, хоча деякі популярні види, наприклад, "Пташине молоко", можна було зустріти не завжди.
"Телеграф" розповідає, які були цукерки в ті часи.
"Білочка" — шоколадні цукерки з начинкою з дробленого фундука та зображенням білочки на упаковці. З’явилися на початку 1940-х.
"Каракум" — шоколадні цукерки з горіховим праліне та вафлями.
"Ведмедик на Півночі" — м’які глазуровані цукерки з горіховою начинкою у вафельній оболонці. Відомі з 1939 року і особливо шановані мешканцями Радянського Союзу.
"Ведмедик клишоногий" — легендарна цукерка, яка існувала ще з часів царської Росії, з мигдальним праліне, вафлями і шоколадною глазур’ю. Назва і оформлення були натхнені картиною "Ранок у сосновому лісі".
"Червоний мак" — цукерки з праліне та ванільно-фундуковим ароматом. Назва пов’язана з однойменним балетом, що мав велику популярність.
"Ну-мо, забери!" — цукерки з шоколадною глазур’ю та праліновою начинкою, відомі своєю яскравою етикеткою.
Карамель "Ракові шийки" — цукерки з шоколадно-горіховою начинкою, що нагадують зовні ракові шийки.
Батончики "Рот Фронт" — шоколадні батончики з вафлями і арахісом, які походять від фабрики, заснованої ще у 1826 році.
Ірис "Кіс-Кіс" — традиційні помадні цукерки з вареного згущеного молока, патоки і масла.
Льодяникові цукерки "Монпансьє" — популярні фруктові льодяники в металевих банках, які були незмінними супутниками радянських дітей.
Шоколад "Натхнення" — перший шоколад із порційним поділом, створений у 1967 році.
Шоколад "Оленка" — масовий молочний шоколад, який став одним із символів радянської кондитерської індустрії, з’явився у 1965 році і отримав ім’я на честь доньки космонавтки Терешкової.
Цукерки у СРСР не тільки дарували радість, а й були важливою частиною святкових традицій — ними пригощали гостей на Новий рік, Різдво, дні народження та інші свята. Для багатьох радянських дітей смак улюбленої цукерки асоціюється з теплом родинного дому та безтурботним дитинством.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Радянському Союзі люди рятувалися від спеки не тільки відомим морозивом і купанням у водоймах — у спекотну пору року великою популярністю користувалися найрізноманітніші напої.