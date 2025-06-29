Великого вибору не було: якими цукерками ласували діти в СРСР (фото)

Їхній смак викликає теплі спогади про безтурботне дитинство та свята

У Радянському Союзі цукерки були не просто солодощами, а частиною культури, яка мала свої унікальні традиції та рецепти. Дефіциту солодощів у великих містах не було, хоча деякі популярні види, наприклад, "Пташине молоко", можна було зустріти не завжди.

"Телеграф" розповідає, які були цукерки в ті часи.

"Білочка" — шоколадні цукерки з начинкою з дробленого фундука та зображенням білочки на упаковці. З’явилися на початку 1940-х.

Цукерки "Білочка"

"Каракум" — шоколадні цукерки з горіховим праліне та вафлями.

Цукерки "Каракум"

"Ведмедик на Півночі" — м’які глазуровані цукерки з горіховою начинкою у вафельній оболонці. Відомі з 1939 року і особливо шановані мешканцями Радянського Союзу.

Цукерки "Ведмедик на Півночі"

"Ведмедик клишоногий" — легендарна цукерка, яка існувала ще з часів царської Росії, з мигдальним праліне, вафлями і шоколадною глазур’ю. Назва і оформлення були натхнені картиною "Ранок у сосновому лісі".

Цукерки "Ведмедик клишоногий"

"Червоний мак" — цукерки з праліне та ванільно-фундуковим ароматом. Назва пов’язана з однойменним балетом, що мав велику популярність.

Цукерки "Червоний мак"

"Ну-мо, забери!" — цукерки з шоколадною глазур’ю та праліновою начинкою, відомі своєю яскравою етикеткою.

Цукерки "Ну-мо, забери!"

Карамель "Ракові шийки" — цукерки з шоколадно-горіховою начинкою, що нагадують зовні ракові шийки.

Цукерки "Ракові шийки"

Батончики "Рот Фронт" — шоколадні батончики з вафлями і арахісом, які походять від фабрики, заснованої ще у 1826 році.

Цукерки "Рот Фронт"

Ірис "Кіс-Кіс" — традиційні помадні цукерки з вареного згущеного молока, патоки і масла.

Цукерки "Кіс-Кіс"

Льодяникові цукерки "Монпансьє" — популярні фруктові льодяники в металевих банках, які були незмінними супутниками радянських дітей.

Цукерки "Монпансьє"

Шоколад "Натхнення" — перший шоколад із порційним поділом, створений у 1967 році.

Шоколад "Натхнення"

Шоколад "Оленка" — масовий молочний шоколад, який став одним із символів радянської кондитерської індустрії, з’явився у 1965 році і отримав ім’я на честь доньки космонавтки Терешкової.

Шоколад "Оленка"

Цукерки у СРСР не тільки дарували радість, а й були важливою частиною святкових традицій — ними пригощали гостей на Новий рік, Різдво, дні народження та інші свята. Для багатьох радянських дітей смак улюбленої цукерки асоціюється з теплом родинного дому та безтурботним дитинством.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Радянському Союзі люди рятувалися від спеки не тільки відомим морозивом і купанням у водоймах — у спекотну пору року великою популярністю користувалися найрізноманітніші напої.