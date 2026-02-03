Бугогардівськ чи Ексампей: яке місто в центрі України пропонували назвати так екзотично

У 2016 році місто офіційно перейменували на честь драматурга

В центрі України могло бути місто з екзотичною назвою Ексампей. Таку назву з часів Геродота пропонували для міста Кропивницький, коли його перейменовували з Кіровограда.

Перейменування в Кропивницький: які були пропозиції

Кіровоград перейменувати хотіли кілька разів, навіть виносили питання на міський референдум в 2000. Проте все зрушило тільки у 2015 році в рамках декомунізації. В ЗМІ лунали і дуже цікаві варіанти, і пропозиції повернутись до Єлисаветграда. Серед пропозицій — Інгульськ, Златопіль, Степоград, Бугогардівськ, Великі Лелеки, Кучмань тощо — загалом до 30 варіантів. Та на громадських слуханнях зупинились на семи варіантах:

Інгульськ,

Златопіль,

Ексампей,

Єлисаветград,

Кропивницький,

Козацький,

Благомир.

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування спершу підтримав перейменування Кіровограда в Інгульськ за назвою річки Інгул, яка протікає через місто. Але в самому місті ідея не викликала ажіотажу, адже ріка Інгул була не в задовільному стані.

Річка Інгул в Кропивницькому/ Фото: gre4ka.info

Частина містян вважали за краще повернути Єлисаветград, але це був російський імперський наратив. Тому після тривалих дискусій зупинились на Кропивницькому — "за" проголосували 230 нардепів.

Єлисаветград як назва був популярним ще за часів Кіровограда

Кропивницький — назва на честь драматурга Марка Кропивницького. Його вважають одним із батьків українського професійного театру. В місті названому на його честь він жив та творив.

Як називався Кропивницький раніше

За історію Кропивницький називався по різному. Перша назва за фортецею, яку тут планували і була на честь, як вважається, святої Єлизавети, але нагадаємо, за традицію російської імперії назву для фортець обирали за діючим правителем або високопоставленими чиновниками. Тоді правила імператриця Єлизавета. В різних документах місто називалось Єлисаветград, Єлісаветград, Лисаветград та навть Лизавет з лютого 1784 по вересень 1924.

Після цього на 10 років місто назвали Зінов'євск на честь Григорія Зіновєва, з 1934 по 1939 Кірово на честь Сергія Кірова, а з 1939 по 2016 місто називалось Кіровоград.

