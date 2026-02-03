Бугогардовск или Эксампей: какой город в центре Украины предлагали назвать так экзотично

В 2016 году город официально переименовали в честь драматурга

В центре Украины мог быть город с экзотическим названием Эксампей. Такое название из времен Геродота предлагали для города Кропивницкий, когда его переименовали из Кировограда.

Переименование в Кропивницкий: какие были предложения

Кировоград переименовать хотели несколько раз, даже выносили вопрос на городской референдум в 2000 году. Однако все сдвинулось только в 2015 году в рамках декоммунизации. В СМИ звучали и очень интересные варианты и предложения вернуться к Елисаветграду. Среди предложений — Ингульск, Златополь, Степоград, Бугогардовск, Велики Лелеки, Кучмань и т.п. — всего до 30 вариантов. Но на общественных слушаниях остановились на семи вариантах:

Ингульск,

Златополь,

Эксампей,

Елисаветград,

Кропивницкий,

Козацкий,

Благомир.

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления сначала поддержал переименование Кировограда в Ингульск под названием реки Ингул, протекающей через город. Но в самом городе идея не вызвала ажиотажа, река Ингул была не в удовлетворительном состоянии.

Река Ингул в Кропивницком/ Фото: gre4ka.info

Часть горожан предпочли вернуть Елисаветград, но это был российский имперский нарратив. Поэтому после длительных дискуссий остановились на Кропивницком — "за" проголосовали 230 нардепов.

Елисаветград как название был популярен еще во времена Кировограда

Кропивницкий — название в честь драматурга Марка Кропивницкого. Его считают одним из прародителей украинского профессионального театра. В городе, названном в его честь, он жил и творил.

Как назывался Кропивницкий раньше

За историю Кропивницкий назывался по-разному. Первое название по крепости, которую здесь планировали и было в честь, как считается, святой Елизаветы, но напомним, по традиции русской империи название для крепостей выбирали по действующему правителю или высокопоставленному чиновнику. Тогда правила императрица Елизавета. В разных документах город назывался Елисаветград, Лисаветград и даже Лизавет с февраля 1784 по сентябрь 1924 года.

После этого на 10 лет город назвали Зиновьевск в честь Григория Зиновева, с 1934 по 1939 год Кирово в честь Сергея Кирова, а с 1939 по 2016 год город назывался Кировоград.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Нетишин в Хмельницкой области имеет именно такое название. Вариантов несколько, но история города теряется в веках – первое письменное упоминание почти полвека назад.