"Нас обдурили": аналітик пояснив, що розлютило Путіна та спровокувало масований обстріл

Це був не жест примирення: навіщо Москві знадобилося затишшя перед бурею і що буде з енергетикою далі

Після невеликої паузи Росія знову вдарила по українській енергетиці. Ця перерва в атаках виявилася не жестом доброї волі після прохань Трампа, а продуманим кроком Москви, який має дві складові – політичну і військову.

Чому Кремль робив паузу в ударах і чому повернувся до масованих атак по енергооб'єктах України, з'ясовував "Телеграф".

Кремль показав, хто тримає ініціативу, а потім повернувся до ударів

Пауза в атаках по енергетиці мала чітку мету – продемонструвати, що ініціатива перебуває на боці Росії. Про це в коментарі виданню "Телеграф" сказав військовий експерт Олег Старіков. За його словами, Кремль показував світу, що контролює ситуацію не лише на полі бою, а й у політичній площині.

"Так воно і є, бо ми ініціативу втратили", – пояснив експерт.

Старіков наголосив, що Україна зараз веде війну тактикою, тоді як Росія діє стратегічно. Тактика ніколи не переможе стратегію – це базовий військовий принцип, який зараз працює проти України.

Провал переговорів у столиці ОАЕ став тригером для нових ударів

Другою причиною відновлення атак став зрив переговорів. Очільник Росії хотів показати головному переговірнику України (США — Ред.), що його обдурили. Експерт натякнув на зустріч в Абу-Дабі, де представники сторін навіть разом вечеряли й обідали. Це означало, що було досягнуто певних домовленостей.

За словами Старікова, коли військові переговірники повернулися до Києва і доповіли про досягнуті рішення, їх відкинули.

"Якщо п'ятого числа не приїхали, то нас обдурили. От сьогодні і вдарили", – пояснив військовий аналітик логіку Кремля.

Саме це Москва сприйняла як обман і відповіла масованою атакою по енергетичній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що роботу переговорної делегації після обстрілу 3 лютого скорегують.

"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", — написав Зеленський у соцмережах.

"Або Росія вважає, що тиждень триває 4 дні замість 7, або вона свідомо робить ставку на війну, — Зеленський заявив, що рф знехтувала проханням США утриматися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі під час переговорного процесу", — сказав президент

Олег Старіков звернув увагу на ключову проблему переговорного процесу – відсутність реальних повноважень у тих, хто їде на зустрічі. Переговірники мають бути затверджені відповідними указами керівництва і отримувати чіткі директиви, за якими вони можуть приймати рішення на місці.

Військовий аналітик підкреслив, що відновлення атак по енергооб'єктах є частиною загального стратегічного плану Росії. Енергетична інфраструктура залишається пріоритетною ціллю для Кремля, і пауза була лише тимчасовою.

"Телеграф" раніше писав, чому Росія почала бити по вугільних шахтах. Ворог реалізує масштабний план із виснаження України.