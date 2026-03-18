Весна — саме час, щоб врятувати троянду від чорної плямистості

Чим тепліше стає, тим активніше починають свою чорну справу грибки та віруси. І щоб урятувати царицю квітів, слід діяти на випередження. Так би мовити, превентивно.

Чорна плямистість — грибкове захворювання, при якому на листі троянди з’являються чорні та бурі плями. Потім листя жовтіє, обсипається і троянди залишаються з голими пагонами. І це не тільки погіршує загальну декоративність, а може призвести до загибелі рожевого куща.

Проблема в тому, що побачивши чорні плями на троянди, найчастіше ви вже програли: боротися з хворобою складніше, ніж попередити її. Тому березень-квітень — найкращий час, щоб діяти.

Чим обробляти троянди від чорної плямистості?

Навесні, поки не з’явилося листя, стануть у нагоді будь-які мідні препарати, будь то Блу бордо (50 г на 10 л води), Нордокс. Артемікс, Косайд, Хом, Медян екстра або просто мідний купорос 200 г на 10 л.

Далі, починаючи з кінця травня, з періодичністю в 15-20 днів (при несприятливих погодних умовах можна раз на 7-10 днів) обробляти такими препаратами, як Квадріс, Ревус топ (по 12 мл на 10 л), Топаз або Фалькон по 6 мл, Скор 8 мл на 10 л, або схожий препарат.

Чайно-гібридна троянда Блек Меджік також потребує профілактичних обробок

Флорібунда Леонардо да Вінчі дуже стійка до хвороб, але профілактика і їй не зашкодить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які квіти в саду найкраще підходять, якщо у когось у сім’ї є алергія.