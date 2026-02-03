Нова тактика? Чому росіяни почали бити по вугільних шахтах України

Ворог реалізує масштабний план із виснаження України

Після трагедії на Дніпропетровщині, коли внаслідок атаки дрона загинуло 12 шахтарів, росіяни не зупинилися. Уже наступної доби окупанти знову вдарили по вугільному підприємству – цього разу по адміністративних будівлях шахти ДТЕК.

Ці удари по шахтах – це не випадкова жорстокість, а продуманий елемент стратегії виснаження, яку Кремль затвердив ще минулого року. Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Олег Старіков.

Тотальна війна замість локальних сутичок: чи змінив Кремль свою стратегію

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДТЕК

Олег Старіков пояснює: нічого принципово нового у цих ударах немає. Росія методично виконує план, затверджений на розширеній колегії у Москві 17 грудня 2025 року. Сутність проста – підготувати майбутній театр бойових дій.

"Все, що стосується наближення до лінії бойового зіткнення, йде підготовка театру майбутніх бойових дій. Підходить до Запоріжжя – починає завдавати ударів за допомогою реактивних систем. А це все, що по шахтах – це спроба видавити людей звідти", – каже Старіков.

Ворог має дві ключові цілі. По-перше, вигнати населення з регіонів, де незабаром розгорнуться активні бойові дії. По-друге, завдати удару по енергетичній та фінансовій складовій економіки України. Шахти видобувають вугілля для енергетики, а також приносять прибуток від його продажу.

Це війна називається війною на виснаження, Олег Старіков.

Москва диктує правила гри: як Кремль перехопив політичну ініціативу та показує силу перед переговорами

Війна перехлить у тотальну стадію, каже Старіков

За словами Старікова, сьогоднішня війна переходить у стадію тотальної війни. Це поняття характеризується трьома ключовими ознаками.

Перша – війна за міста. Вона вже точиться, це очевидно. Друга – інфраструктурна війна, коли ворог систематично знищує критично важливі об'єкти. Третя характеристика – пошук і знищення вищих політичних осіб та військових. Це вже озвучував Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, і це може стати третьою фазою війни.

Експерт звертає увагу: зараз росіяни огороджують логістику майбутнього театру бойових дій. Спочатку визначають, де воюватимуть, потім забезпечують логістичні шляхи та розгортають відповідні маневри.

