Половина зруйновані чи окуповані: скільки ТЕС залишилось в Україні і як вони працюють

Енергетична генерація України потерпає від ударів росіян

ТЕС, або ж теплові електростанції, які наразі відновлюють після масштабної атаки РФ, виробляють електричну енергію шляхом спалювання вугілля, газу або мазуту. Вода, нагріваючись до стану пару, під високим тиском подається на турбіну, змушуючи її обертатися, а механічна енергія передається на електрогенератор, який вже виробляє електричний струм.

При цьому ТЕС виробляє лише електричну енергію, а ТЕЦ, тобто теплоелектроцентраль, одночасно створює і електричну, і теплову енергію у вигляді гарячої води або пари для промислових потреб та опалення. "Телеграф" розповідає, скільки ТЕС налічується в Україні.

Теплові електростанції в Україні:

Трипільська ТЕС

Бурштинська ТЕС (Івано-Франківська область) потужністю 2300 МВт

Криворізька ТЕС (Дніпропетровська область) потужністю 2820 МВт

Ладижинська ТЕС (Вінницька область) потужністю 1800 МВт

Зміївська ТЕС (Харківська область) потужністю 2175 МВт , зруйнована росіянами

, зруйнована росіянами Старобешівська ТЕС (Донецька область) потужністю 2275 МВт , захоплена росіянами

, захоплена росіянами Добротвірська ТЕС (Львівська область) потужністю 600 МВт

Зуївська ТЕС (Донецька область) потужністю 1270 МВт , захоплена росіянами

, захоплена росіянами Запорізька ТЕС (Запорізька область) потужністю 2300 МВт , окупована росіянами

, окупована росіянами Курахівська ТЕС (Донецька область) потужністю 1460 МВт , зруйнована росіянами

, зруйнована росіянами Вуглегірська ТЕС (Донецька область) потужністю 3600 МВт , захоплена росіянами

, захоплена росіянами Трипільська ТЕС (Київська область) потужністю 1800 МВт , знищена росіянами

, знищена росіянами Слов’янська ТЕС (Донецька область) потужністю 880 МВт

Луганська ТЕС (Луганська область) потужністю 1450 МВт , захоплена росіянами

, захоплена росіянами Придніпровська ТЕС (Дніпропетровська область) потужністю 2400 МВт

Миронівська ТЕС (Донецька область) потужністю 115 МВт, захоплена росіянами

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення чотири українські АЕС, а саме Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька, забезпечували 55% виробництва електрики. ТЕЦ та ТЕС виробляли близько 29%, а вітрова, сонячна й гідрогенерація покривали залишки.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що після удару росіян усі станції "Центренерго" зупинились та не генерують електроенергію. До складу компанії входять Трипільська ТЕС на Київщині і Зміївська ТЕС на Харківщині.